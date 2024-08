Legenda Newcastlea progovorio o smrti svog oca: 'To je bila najteža stvar koju sam napravio'

Alan Shearer, legenda Newcastle Uniteda, prvi put je javno progovorio o smrti svog oca, također po imenu Alan. Ovaj 54-godišnji bivši nogometaš otkrio je svoje osjećaje u kolumni za The Athletic, nakon što je njegov otac preminuo ranije ove godine nakon borbe s rakom.

Sheareov otac, koji je dijagnosticiran s rakom u veljači, prethodno je pobijedio bolest u dobi od 65 godina. Nažalost, rak se proširio na pluća i mozak, ostavivši mu samo nekoliko mjeseci života.

U svojoj kolumni Shearer je otkrio detalje o posljednjim trenucima svog oca.

„Rekao nam je točno što želi i rekao je da želi biti kod kuće kada dođe kraj. I bio je. Svi smo bili s njim i bilo je vrlo mirno. Bol je nestala."

Shearer je opisao kako su posljednji mjeseci bili ispunjeni i svijetlim i tamnim trenucima. Prisjetio se trenutka kada ga je majka nazvala rekavši da je otac spreman za kraj.

„Jednog dana, dok sam pokušavao malo se opustiti, nazvala me mama i rekla: ‘Tata želi tebe i Karen kod kuće odmah. Spreman je za odlazak.’ Na kraju je izdržao još 27 ili 28 sati, ali u posljednjoj večeri govorio je o svom životu, ljudima s kojima se svađao i planovima za vlastiti pogreb. Smijao se i prisjećao. Jasnost je bila nevjerojatna.“

Shearer, koji je u braku s Lainyom i ima troje djece - Hollie, Chloe i Willa - otkrio je da je njegov otac želio da tema iz emisije „Match of the Day“ bude puštana na njegovom pogrebu.

„Zajedno s mojim sinom Willom, nosio sam njegov lijes u krematorij — najteža stvar koju sam ikada napravio — dok je tema iz Match of the Day zvučala glasno i veselo. Glazba je također bila njegova odluka, iako je tu želju 'posudio' od moje mame, govoreći nam neposredno prije smrti što želi.“

Nakon smrti svog oca, legendarni Englez je nastavio s radom u medijima, iako priznaje da je „plutao“ kroz svoje obaveze, „sa sunčanim naočalama“. Sada ima pomiješane osjećaje zbog povratka na posao u novoj sezoni Premier lige koja počinje u četvrtak.

„Došao sam do kraja prošle sezone sa sunčanim naočalama. Pojavio sam se na Match of the Day nekoliko puta i prošao kroz to, kao što sam to radio i na Europskom prvenstvu, ali sadašnjost je drugačija. Bit ću u BBC-ovim studijima u Salfordu ovaj vikend i iskreno ne mogu reći kako ću se osjećati kad ta poznata melodija počne svirati, ali znam da će biti teško — vrlo teško.“

Bivši nogometaš će raditi s novim timom na Match of the Day, budući da je njegov dugogodišnji kolega i komentator Ian Wright napustio emisiju.