Bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić je u jednom od intervjua ispričao o danima u Manchester Unitedu i govorio o lošim navikama nekadašnjih suigrača.

Bez dlake na jeziku otvoreno je ispričao da su svaki dan na trening kasnili isti igrači, gdje je izdvojio i trenutno problematičnog Jadona Sanchu i igrača Juventusa Paula Pogbu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvanule su njegove riječi i u engleskim medijima, a to se nikako nije svidjelo bivšem kapetanu Crvenih vragova Garyju Nevilleu koji je riječi srpskog igrača iskritizirao. Ne slaže se s načinom na koji je potkopao mlade zvijezde i smatra da nije smio govoriti o onome što se događalo unutar kluba.

"Bio sam prilično mekan prema igračima Uniteda u proteklih 12 mjeseci jer sam se koncentrirao na pogrešne stvari koje su vezane za vlasništvo, postoje problemi u klubu da bi igrači tek tako uspjeli sa svim što ih okružuje. Mnogo toga nije kako treba u klubu i nadajmo se da će novi vlasnici to srediti. Ali, to što sam čuo od Matića o kašnjenju me je razljutilo", rekao je Neville, a zatim dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najveća izdaja koju možete imati u svlačionici je kada igrači ili njihovi predstavnici izađu u medije da potkopaju menadžera i druge igrače iz te iste svlačionice. Iskreno, to je neoprostivo", dodao je bivši engleski branič.

Manchester United nema sezonu kakvu bi htio imati, a Neville koji je cijelu svoju karijeru proveo u tom klubu s tom situacijom nimalo nije zadovoljan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada sam čuo ove priče, pomislio sam, evo ih opet, pokušat će da miniraju još jednog menadžera da dobije otkaz i evo još jedna grupa igrača je promašena, točno znate da se to dešava i da se to namješta. Pomislio sam, prestanite kukati, začepite usta, radite maksimalno naporno i dan kasnije, ponovite sve to, to je sve. Imam simpatije prema njima sada i tome kako je u klubu, nastavljaju se loši transferi, negativnosti, nedostatak sportskog sektora. Dao sam im prilično popusta, ali nemam simpatija uopće ako neko od njih otkriva priče medijima ili ako kasne", objasnio je Neville.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utakmice hrvatskih rukometašica u drugom krugu možete uživo gledati na programu RTL Kockica te na platformi Voyo uz stručnog komentatora Filipa Brkića