Manchester United se povezuje s 33-godišnjim austrijskim reprezentativcem balkanskog mentaliteta i korijena Markom Arnautovićem. Jučer su tu informaciju prenijeli brojni otočki mediji, navodeći kako je njegov klub, Bologna, na prvu odbio ponuđenih 8.5 milijuna eura.

Bivši igrači Uniteda Gary Neville i Roy Keane, stručni komentatori Sky Sportsa, komentiraju taj jako čudan transfer. "Prva stvar koju napraviš kada te United nazove je da odbiješ ponudu. Stvarnost je da su nakon poraza u još težoj poziciji nego prije početka sezone", smatra Neville.

Podsjetimo, Crveni Vragovi su novu sezonu engleskog prvenstva, pod novim trenerom Erikom ten Hagom, otvorili porazom 2:1 od Brightona. Već je poznato da Cristiano Ronaldo želi napustiti klub, a Anthony Martial je ozlijeđen.

Manjka im nogometne inteligencije

"S Radamelom Falcaom, Zlatanom Ibrahimovićem, Edinsonom Cavanijem i Odionom Ighalom vidjeli smo koliko su očajni s dovođenjem iskusnih igrača. To je uzorak koji se provlači kroz posljednjih osam do deset godina. Više nismo ni ljutiti, došlo je do toga da više ne želim ni govoriti o tome", nastavio je Neville.

"Tko donosi te odluke? Tko odlučuje kojeg će se igrača dovesti?" pitao se Gary, a za trenutnu situaciju nastavio je njegov kolega Keane: "Veznim igračima Uniteda manjka nogometne inteligencije, posebice Fredu. Govorim o tome već dulje vrijeme, Fred i McTominay nisu dovoljno dobri. Oni neće odvesti Manchester United u borbu za vrh. Vidimo to iz tjedna u tjedan, jednostavno nisu dorasli zadatku"

Arnautović je, među ostalima, igrao za bečku Austriju i Rapid, Twente, Inter, Werder, Stoke i West Ham. U Bologni je od prošle godine, kada je stigao iz kineskog Shanghai Porta. U lipnju je bio strijelac za Austriju u okršaju protiv Hrvatske u Gradskom vrtu.