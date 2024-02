Lazio i PSG upisali su pobjede u prvim utakmicama osmine finala Lige prvaka.

Lazio je iznenađujuće slavio 1:0 na svom terenu protiv favoriziranog Bayerna. Mreže su mirovale sve do 69. minute kada je Ciro Immobile realizirao kazneni udarac koji je skrivio Dayot Upamecano.

Francuski branič je tom prilikom dobio i izravan crveni karton, a talijanski prvoligaš napravio veliki korak prema prolasku u četvrtfinale Lige prvaka.

Real Sociedad hrabro 'pao'

U drugom susretu večeri PSG je slavio protiv Real Sociedada 2:0. Kylian Mbappe je u 58. minuti doveo domaćina u vodstvo, a Bradley Barcola je u 70. minuti postavio konačan rezultat.

Iako to rezultat ne sugerira, gosti iz Španjolske bili su itekako ravnopravan protivnik protiv favoriziranog PSG-a, te su pružali odličan otpor tijekom prvog poluvremena. No, u drugom poluvremenu su 'pali' te ih je to koštalo poraza.

Lazio i PSG će u uzvratima 5. ožujka braniti prednost stečenu u večerašnjim susretima.

