Londonski Chelsea u zimskom prijelaznom roku srušio je sve rekorde i za novih sedam pojačanja platio čak 329,5, što je više nego svi klubovi iz ostalih liga "petice" zajedno, a kada se toj svoti pribroji i potrošnja u lanjskom ljetnom prijelaznom roku dolazimo do nestvarnih 611,49 milijuna eura.

Nakon takve potrošnje, Chelsea mora akumulirati troškove te u klubu namjeravaju prodati neke od svojih zvijezda, a jedan od igrača koji je navodno na toj transfer listi je i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić (28).

Postao višak?

Kako doznaje ugledni britanski list Guardian, Kovačić se našao na transfer list jer je klub doveo mnogo mladih veznih igrača, uključujući i 120 milijuna eura plaćenog Enza Fernandeza, za koje trener Potter mora pronaći mjesta u početnoj postavi Bluesa pa je "Kova" postao višak, unatoč tome što ga navijači obožavaju. Kovačiću ugovor s Chelseajem istječe u ljeto sljedeće godine i namjeravaju ga prodati u nadolazećem prijelaznom roku.

Nakon što se ppjavila vijest da ga je Chelsea stavio na transfer listu, navijači Chelsea kritizirali su tu odluku na društvenim mrežama.

"Želimo prodati jednog veznog igrača koji može iznijeti loptu? Mount i Loftus-Cheek su puno gori od Kovačića, ali ajmo njega prodati jer nije Englez", napisao je jedan navijač, a slično razmišljaju i drugi.

"Zašto Kovačić? To nema nikakvog smisla", "Je li istina da je Kovačić među igračima koje Chelsea želi prodati sljedećeg ljeta? To je toliko pogrešno i nikako ne podržavam tu ideju" i "Kada sam rekao da bi Kovačić mogao biti prodan sljedećeg ljeta neki ljudi su se smijali. Sada je to prilično izvjesno", neki su od komentara na Twitteru.