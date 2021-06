Novi predsjednik Barcelone Joan Laporta već je prije nekog vremena počeo slagati momčad za novu sezonu i doveo dvije velike zvijezde engleskog prvaka Manchester Cityja - proslavljenog Argentinca Sergija Aguera i talentiranog braniča Erica Garciju te desnog beka Emersona iz Betisa.

Laporti je glavni cilj ovoga ljeta nagovoriti legendarnog i ponajboljeg igrača svijeta Lionela Messija da potpiše novi ugovor, no predsjednik Barce muče i neki drugi problemi.

Kako javlja španjolski AS, Laporta je počeo gubiti strpljenje sa supertalentiranim Francuzom Ousmaneom Dembeleom, kojemu ugovor istječe sljedećeg ljeta i još da nije produžio, iako mun je to klub nudio.

Dembele je u Barcelonu stigao 2017. godine za ogromnu odštetu iz njemačke Borussije D., ali u katalonskom klubu se dugo mučio s brojnim ozljedama i dugo nije uspio pokazati da je vrijedan uloženog novca.

Ultimatum

No, to se promijenilo ove sezone i Dembele je postao jedan od najvažnijih igrača u ekipi Ronalda Koemana te mu je Barca ponudila novi ugovor, no Francuz odugovlači u pregovorima i još nije potpisao.

Takvo ponašanje Dembelea potpuno je razbjesnilo Laportu koji je talentiranom Francuzu postavio ultimatum - ili neka odmah potpiše novi ugovor ili može početi tražiti klub koji će ga otkupiti od Barcelone.