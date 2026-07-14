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Yamal još nije zablistao, a izbornik uvjeren: 'Eksplodirat će protiv Francuske'

Yamal još nije zablistao, a izbornik uvjeren: 'Eksplodirat će protiv Francuske'
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Foto: Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia

Uoči velikog polufinalnog okršaja protiv Francuske, De la Fuente se osvrno i na zadnji obračun tih dviju reprezentacija

14.7.2026.
8:46
Sportski.net
Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia
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Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente u najavi je polufinalnog dvoboja na Svjetskom prvenstvu protiv Francuske koji se igra u utorak u Dallasu ustvrdio kako još uvijek čeka na veliku utakmicu svog dragulja Laminea Yamala koji je u ponedjeljak proslavio 19. rođendan.

"Rekao sam mu da ne brine i da uživa. Siguran sam kako će Lamineov veliki dan na Svjetskom prvenstvu tek doći. Nadam se kako će se on dogoditi sutra, a ako i neće, onda u finalu ako se plasiramo u njega", kazao je De la Fuente.

Yamal je na SP stigao s ozljedom mišića od koje se postepeno oporavljao te je usprkos velikim očekivanjima u dosadašnjem tijeku SP-a postigao tek jedan gol.

Uoči velikog polufinalnog okršaja protiv Francuske, De la Fuente se osvrno i na zadnji obračun tih dviju reprezentacija prije godinu dana u polufinalu Lige nacija u kojem je Španjolska slavila sa 5-4 umalo ispustivši velikih 5-1 u zadnjih 15 minuta.

"Dosta smo naučili iz tog susreta, ali isto tako su i oni. Pokušat ćemo ponoviti scenarije iz situacija koje su išle nama u prilog, a one druge ne. Ovo su dvije momčadi koje igraju različite stilove nogometa."

Španjolska
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