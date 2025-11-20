Yamalov provod opet digao prašinu: Nikome nije dopuštao ulaz, osim djevojkama...

Barcelonin tinejdžerski senzacionalac Lamine Yamal (18) ponovno je privukao pozornost javnosti nakon što je prošlog četvrtka izašao u noćni provod. Španjolski mediji raspisali su se o njegovoj večeri u jednom poznatom barcelonskom klubu, ali svi naglašavaju da se ondje nije dogodilo ništa što bi izazvalo skandal.

Kako piše novinar Emilio Pérez de Rozas, Yamal je slobodne dane iskoristio kako bi se družio s najbližim prijateljima. U diskoteci su unajmili separe, a zbog privatnosti osoblje je goste zamolilo da na ulazu ostave mobitele.

Prema tvrdnjama zaposlenika, ulaz je bio dopušten samo djevojkama, a medij El Nacional ističe rečenicu „Djevojke, sve je plaćeno“ kao glavni detalj večeri. Dok neki kritiziraju što mladom igraču, koji se još oporavlja od ozljede, nije problem ići u izlazak, svjedoci navode da je cijelo vrijeme vladao miran i ugodan ugođaj.

Yamal navodno nije pio alkohol, nije pretjerivao ni u čemu, već je samo sjedio s ekipom i slušao glazbu sve do ranih jutarnjih sati.

Barcin biser trenutačno se vraća u formu nakon tretmana zbog bolova u predjelu pubisa. Prošlu sezonu zaključio je kao najbolji asistent La Lige s 15 dodavanja, a ukupno je u sezoni 2024./25. upisao 18 golova i 25 asistencija u 55 nastupa.

