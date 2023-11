Gruzija je u posljednjem kolu kvalifikacija gostovala u Španjolskoj, a obje momčadi u tu su utakmicu ušle znajući da se stanje na ljestvici više neće mijenjati.

Osim ozljede Gavija, nesreća je potresla i Gruziju. Naime, glavna zvijezda momčadi i hit-ofenzivac Napolija, Khvicha Kvaratskhelia, igrao je cijelu utakmicu. Zabio je i pogodak, ali onda je u 75. minuti utakmice napravio glupost koja bi mogla skupo koštati njegovu reprezentaciju.

Zbog rasprave s rumunjskim sucem Ovidiu Hateganom zaradio je žuti karton, a to mu je bio akumulirani treći. To znači kako on neće imati pravo nastupa u polufinalu doigravanja ze Europsko prvenstvo, u kojem će osim Gruzije igrati i Grčka, Luksemburg, te vjerojatno Kazahstan.

Nikad veću šansu Gruzijci nisu imali za plasman na veliko natjecanje, a sada su one drastično pale zbog nepromišljenosti Saveza, trenera i naposljetku samog igrača.

Kvaratskhelia, ofenzivac čiju vrijednost Transfermarkt procjenjuje na 85 milijuna eura, odigrao je za Gruziju 28 utakmica i zabio 15 golova.