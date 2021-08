Zagrebački Dinamo je u utakmici 5. kola HNL-a sinoć na Maksimiru pobijedio Goricu na Maksimiru s minimalnih 1:0, a jedini pogodak na susretu je bizarni autogol Albija Doke. Susret je odmah po završetku komentirao trener Dinama Damir Krznar.

Dominacija Plavih

"Izuzetna dominacija tijekom cijele utakmice, vrlo dobar posjed, vrlo dobar reposjed, stvarali smo prilike, ali izostala je sigurnija realizacija tako da jesmo u nekom izvjesnom postotku, ali s cijelom igrom možemo biti zadovoljni. Danas smo imali izuzetno stabilnu obranu bez rizika. Kad stalno napada onda postoji opasnost od zalutalog mjesta iz tranzicije koju svaka momčad posjeduje, ali to smo sve spriječili. Recimo da smo 80% plana što se tiče doziranja igrača odradili. Nažalost poremetila nas je rana ozljeda Bulata pa smo tu uskratili Majera za nekakav veći odmor, nadam se da s njim neće biti problema", rekao je Krznar nakon utakmice pa otkrio što je s Kastratijem:

Kastrati se potrošio do kraja

"Nije bilo problema s Kastratijem, on se samo potrošio do kraja, na tome mu možemo čestitati. Volio bih da više igrača na četveronoške izlaze s terena, malo mu je samo pao šećer, doktor je intervenirao i to je to, nije to ništa čudno."