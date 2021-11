Pred nogometašima Dinama u četvrtak je od 18.45 sati ključna utakmica za prolazak u 16-inu finala Europske lige kada će u Maksimiru ugostiti belgijski Genku susretu 5. kola skupine H.

Uoči tog dvoboja Dinamo je drugi na ljestvici sa šest bodova, dva više od trećeg Genka te je jasno kako bi pobjedom osigurali jedno od prva dva mjesta u skupini koja osiguravaju nastavak natjecanja.

U prvom dvoboju ovih momčadi igranom 30. rujna u Belgiji Dinamo je slavio s 3-0, no trener Damir Krznar svjestan je kako taj rezultat ne odražava pravo stanje stvari na terenu u toj utakmici.

Zašto Dinamo igra loše?

"Dočekujemo teškog protivnika kojega respektiramo, ali vjerujemo kako naša momčad ima znanja i kvalitete da u nju uđe odlučno i da ju završi odlično. Genk je momčad koja u posljednje vrijeme, slično kao i mi, igra odlično, ali nema rezultate koji bi to potvrdili. Prošloga vikenda su izgubili u domaćem prvenstvu od posljednje momčadi na tabilici sa 0-2 iako su dominirali u posjedu lopte više nego mi protiv Osijeka. Radi se o momčadi koja je raznovrsna i agilna u napadu, no ima problema u fazi obrane. Nadam se kako ćemo to moći iskoristiti", rekao je Krznar.

Dinamo je u posljednjih pet utakmica u Prvoj HNL ostvario samo jednu pobjedu, a Krznar je ovako detektirao problem: "U zoni pripreme napada izgledamo dobro, no muči nas realizacija i to je problem. Zato moramo poraditi na obrnutom razmišljanju: Da, trpimo u realizaciji, ali ključ je obrana. Ako želiš postići rezultat i ne možeš zabiti, ona barem nemoj primiti. Protiv Genka ćemo igrati s trojicom igrača u zadnjoj liniji i jednim zadnjim veznim uz šest fantastičnih napadača. Ipak, ne smijemo bezglavo srljati iako znamo da nas pobjeda vodi pred vrata raja".

Krznar je svjestan i da je kao trener Dinama uvijek pod povećalom te kako ta pozicija ne trpi rezultatsku krizu. "U Dinamu sam jako dugo i s prihvaćanjem ove dužnosti prihvatio sam i sav folklor koji ona donosi, ali ničim me to ne dodiruje. Svjestan sam da će jednog dana doći i rastanak, a ja ću dati sve od sebe da on dođe što kasnije".

Većina momčadi spremna

Dinamov trener pozvao je i navijače da u četvrtak dođu u što većem broju na tribine kako bi podržali momčad u nastojanju da ostvari toliko željenu pobjedu. "Pozivam navijače da nas dođu podržati, treba nam njihova podrška kako bismo na kraju i slavili".

Ohrabruje i što je lista ozlijeđenih sve manja. "Jurić sigurno neće igrati, a upitni su Čop i Franjić. Svi ostali su spremni, a nadam se kako ćemo za dva tjedna biti potpuno kompletni", zaključio je Krznar.

Povratnik u kadar je kapetan Arijan Ademi, on je u subotu odigrao 23 minute protiv Osijeka, što mu je bio prvi nastup za Dinamo od gostovanja u Genku. Nakon tog susreta Ademi je ozlijedio gležanj tijekom reprezentativne akcije.

Vraća se Ademi

"Očekujemo tešku utakmicu. Već smo u Belgiji osjetili koliko je Genk kvalitena ekipa. Naša pobjeda od 3-0 i nije realan rezultat, jer su oni imali dosta prilika. Dva mjeseca nisam igrao, a koliko mogu sutra? Koliko bude trebalo…", najavio je Ademi i dodao:

"Uvijek mi je teško gledati momčad na terenu, a da joj ne mogu pomoći. Dinamo je i bez mene izgledao odlično, ali promašili smo pregršt šansi i zato rezultati nisu odražavali igru".

Ademi se također osvrnuo na činjenicu kako pobjeda protiv Genka donosi proljeće u Europi: "U Dinamu je svaka utakmica pritisak. Za nas to nije ništa novo. Vjerujemo da možemo pobijediti i s takvim mislima ćemo ući u utakmicu".

Uz Dinamo i Genk, u skupini H su još vodeći West Ham United, koji ima 10 bodova, te bečki Rapid koji je posljendnji s tri boda.