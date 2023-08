Damir Krznar je u razgovoru za Sky Sports otkrio neke detalje o razvoju Joška Gvardiola i njegovim počecima u Dinamu. Najskuplji stoper današnjice postepenim je putem došao do jednog od najboljih klubova na svijetu.

"Gvardiol je tip stopera kakve ćemo tražiti u budućnosti. Joško je moderni branič", rekao je Krznar, koji se pritom prisjetio utakmica Lige prvaka za juniore u kojima su Gvardiol i njegovi suigrači hrabro odigravali dodavanja iz zadnje linije, čime su mu ''kidali živce'': "Bili smo svjesni da moramo igrati takav nogomet jer cijeli svijet to traži."

Naglasio je i Joškovu izjavu nakon prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu:

''Nakon prve utakmice na Svjetskom prvenstvu, Gvardiol je pred kamerama rekao: 'Možda moram više riskirati.' Zamislite vi to! Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić igraju jednostavan nogomet, a ovaj dječak želi riskirati više od njih. To ga čini velikim.

Moćan je i snažan, nema problema u duelu. Ima i brzinu, ima sve. Ono što ga čini drugačijim je da uvijek traži kako dodati prema naprijed. Želi napredovati u posjedu, što je karakteristika veznih igrača."

Birao je postepeni put

Ubrzo nakon što je postao prvotimac Dinama, za Joškom su se počeli raspitivati europski velikani: "Bio je podijeljen. Što je bolje, ići u Englesku ili u Leipzig? Rekao mi je da je izabrao Leipzig jer mu se to čini prvi korak prije no što ode u Premier ligu, najbolju ligu na svijetu.

Mislim da je to bila jako pametna odluka. Vjerojatno je znao da će se izboriti za mjesto u Leipzigu, klubu u kojem će napredovati, a zatim doći u Premier ligu kao gotov, odličan igrač", rekao je Krznar te naglasio kako će Gvardiol biti jedan od vođa hrvatske reprezentacije, te kako su on i svi ljudi u Dinamu na to izrazito ponosni.

