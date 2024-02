Veznjak madridskog Reala Toni Kroos (34) u četvrtak je objavio kako se vraća u kadar njemačke nogometne reprezentacije nakon trogodišnjeg izbivanja te bi trebao biti u sastavu kojega će Julian Nagelsmann voditi na ovoljetnom EURU kojemu je domaćin upravo Njemačka.

"Hej ekipa, bit ću kratak: od ožujka se vraćam u njemačku reprezentaciju. Zašto? Zato jer me je izbornik to tražio i zato jer sam voljan pomoći. Siguran sam kako na EURU možemo napraviti mnogo bolji rezultat nego što to većina ljudi trenutačno misli", objavio je Kroos putem Instagrama.

Kroos je za njemačku reprezentaciju odigrao 106 utakmica, a bio je i u sastavu koji je 2014. godine osvojio naslov svjetskog prvaka.

Od reprezentacije se Kroos oprostio nakon posljednjeg EURA prije tri godine kada je bio žestoko kritiziran zbog svoje lošije igre na tom natjecanju.

