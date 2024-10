Kroos otkrio zašto nikada nije išao na večere s Modrićem: 'Neki to vole više, drugi manje'

Toni Kroos, legendarni veznjak njemačke reprezentacije i Real Madrida, u igračkoj je mirovini od prošloga ljeta i u posljednje vrijeme otkriva dosad nepoznate detalje iz svoje karijere.

Zanimljivo, iako je bio ključan igrač na terenu i sa svima je odlično surađivao, izvan travnjaka bila je druga priča.

Kroos nikada nije izlazio na večere s Lukom Modrićem i ekipom, a sada je objasnio i zbog čega.

Razlog je, naime, jako jednostavan - Kroos jednostavno ne voli večernje izlaske.

"Suigrači su me jako dobro poznavali i znali su da to nije nedostatak poštovanja, samo ne volim izlaziti navečer. Neki to vole više, drugi manje... Rekao sam im: 'Volim vas, stvarno, ali vi idite sami na svoje večere'. I shvatili su moju poruku", otkrio je u razgovoru za Marcu.

"Na kraju, kad bi išli na večeru, više me nisu ni zvali, jer su već znali odgovor. Bili su spektakularni suigrači, s kojima sam dijelio deset godina i mnogo toga", poručio je.

