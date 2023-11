Bojan Krkić bio je veliki talent kojem se predviđao uspjeh u dresu Barcelone. Međutim, na terenu nije uspjeo da ostvari ono što se od njega očekivalo. Kako bi pomogao mlađim nogometašima da im se ne dogodi isto što i njemu, sada je koordinator za mlade igrače te ih pokušava da rješe probleme sa kojima se i on borio.

Sada već umirovljeni nogometaš nedavno je objavio autobiografski dokumentarac, u kojem je pričao o problemima sa kojima se suočavao u ranoj karijeri.

"To je bilo nešto što sam oduvijek htio raditi, da prenesem mladima svoje iskustvo iz igračkih dana. Ljudi misle da je sve lijepo, ali ima i mnogo patnje i truda. Zato sam želio da objasnim kroz što sam sve ja prošao. Razlog da snimim dokumentarac je želja da pošaljem pozitivnu poruku. On nije samo za ljubitelje nogometa, već doseže mnogo dalje. Priča o osobnim situacijama i uči vas da Lionel Messi nije dobar uzor", ispričao je Krkić.

Messi, Cristiano Ronaldo ili Rafa Nadal nisu dobri primjeri. Oni nisu obični slučajevi i zato ne mogu biti uzori mladim ljudima. To što su oni ostvarili u sportu je jedinstveno, a uspjeh se može dostići kroz različite scenarije. Za mene je Sergio Canales uspješan sportaš jer je i pored tri povrede koljena uspio stići do dresa reprezentacije. Joselu je sa 33 godine postao igrač Real Madrida. E, to su vam primeri uspjeha".

Upitan da li sebe smatra uspešnim, 33-godišnjak je odgovorio:

"Moja priča su 84 gola koje sam dao u Primeri. Možda ih je moglo biti 200, ali ja cjenim trud koji sam uložio da bih došao do ta 84 pogotka i ne razmišljam o onima koje nisam dao. U to vreme nisam mogao cijeniti svoja dostignuća, jer si u elitnom sportu obilježen očekivanjima drugih, a to je jako teško ispuniti. Potrebni su vrijeme i proces, ali kao mlad igrač ti to ne razumiješ, nego shvatiš tek kasnije".

