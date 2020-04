KRAJ RAKITIĆEVE ERE U BARCELONI: Španjolci tvrde da je priča gotova, ali postoji jedna enigma

Rakitić ima ugovor do kraja sljedeće sezone, dakle do ljeta 2021. godine

Prema napisima najjačeg španjolskog sportskog dnevnika, Marce, hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić ovoga ljeta gotovo sigurno napušta Barcelonu i to nakon šest vrlo uspješnih godina.

Rakitić ima ugovor do kraja sljedeće sezone, dakle do ljeta 2021. godine, a to znači da Barcelona, ako želi išta zaraditi na Hrvatu, mora posao obaviti ovoga ljeta. Ako Rakitić uđe u posljednjih pola godine ugovora, moći će pregovarati s drugim klubovima i otići bez odštete. Katalonci do sada nisu iskazivali želju za produljenjem ugovora Rakitiću, stoga je logično zaključiti da Vatreni ovoga ljeta ide.

A gdje će igrati?

Marca piše kako Barcelona ima plan prodati Rakitića za svotu približnu 20 milijuna eura, a zanimljivo je reći da je Barcelona toliko platila Sevilli kada ga je kupovala. U klubu se isto tako nadaju da bi moglo biti neke razmjene igrača jer Rakitića za sada potražuju klubovi iz Engleske, Španjolske, Italije i Francuske. Tražio ga je Manchester United, zatim Juventus i Inter, pa Atletico i Sevilla, a najbliže je bio prelasku u PSG prošle godine.

I tu na koncu dolazimo do enigme. Naime, o transferu se priča već mjesecima, ali za sada se niti jedan klub nije istaknuo posebnim interesom niti je bilo službenih ponuda. Za sada je samo jasno da će Rakitić napustiti Barcelonu, ali gotovo je nemoguće predvidjeti gdje bi mogao završiti.