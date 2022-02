O rigoroznim metodama treninga i discipliniranja njemačkog trenera Thomasa Tuchela priča se još iz dana kada je vodio Borussiju Dortmund. Nijemac nije imao slavnu i uspješnu nogometnu karijeru, niti je pretjerano karizmatičan, ali zato svoj autoritet brusi na treninzima gdje njegov rad gotovo pa da graniči s maltretiranjem.

Tuchel ima set pravila kojih se igrači moraju striktno držati, a jedna od najgorih stvari koje igrač Chelseaja, očito, može napraviti, jest zakasniti na trening. Nažalost, hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić zakasnio je na trening i Tuchel mu je svakako spočitnuo tu grešku i to pred kamerom klupske televizije.

Kovačić je na trening zakasnio 19 minuta, a Nijemac je to itekako naglasio. "Trening je u 11 sati, a on obuva kopačke u 11:19. To je neprihvatljivo", rekao je trener Chelseaja Kovačiću pred kamerama pokazujući na sat, a Kova je samo gledao u pod i ignorirao ga.

Navijačima i igračima se ne sviđa njegovo ponašanje

Pojedini navijači ovu reakciju smatraju šaljivom, ali dijelu navijača ovakvo ponašanje trenera ne smatra tako duhovitim. Naime, posljednje vrijeme vlada blaga kriza u Chelseaju jer očito se dijelu igrača ne sviđaju Tuchelove rigorozne metode i stalna prozivanja te njegov temperament, a najglasniji u buni protiv Tuchela bio je Romelu Lukaku, koji je u jednom trenutku spominjao i mogućnost odlaska iz Londona. Dio navijača tvrdi kako će upravo Tuchel biti odgovoran ako najbolji igrači odluče napustiti Chelsea jer se više ne mogu nositi s njim.

Što se Kovačića tiče, on je ove sezone jedan od najboljih igrača u Tuhcelovoj momčadi. Odigrao je 25 utakmice, 1700 minuta, te je zabio dva gola i upisao pet asistencija. Chelsea je treći na ljestvici Premier lige i ima deset bodova manje od vodećeg Cityja.