Lovro Majer nakon dvije godine mogao bi napustiti Rennes.

Francuski i njemački mediji raspisali su se kako je za hrvatskog reprezentativca stigla ponuda Wolfsburga kojeg s klupe vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač.

Vukovi su ponudili 20 milijuna eura plus bonuse, no to nije zadovoljilo čelnike Rennesa.

Francuzi naime traže najmanje 25 milijuna eura.

Interes za Majera ovog ljeta pokazali su još Inter i Bayer.

Hrvatski veznjak ugovor s Rennesom ima do ljeta 2027. godine.