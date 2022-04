Nogometaši Dinama u srijedu s početkom u 19 sati igraju protiv Hajduka na Poljudu zaostalu utakmicu devetog kola Prve HNL. Prvi derbi u aktualnoj sezoni odgođen je na zahtjev Modrih zbog nastupa u grupnoj fazi Europa lige.

Uoči ove utakmice Hajduk se nalazi na trećem mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 59 bodova u trideset utakmica, odnosno sedam manje od trenutno vodećeg Dinama.

Dan prije derbija pred novinare je stao trener Dinama Željko Kopić.

"Kalinić i Livaja? Obojica imaju kvalitetu. trener Hajduka kao i ja gleda tko je najbolja opcija u nekom trenutku. Teško mi je ulaziti u analizu s kojim sastavom će oni početi. iz utakmice u utakmicu gledamo prvenstveno sebe. što se tiče sastava hajduka to ćemo vidjeti na početku utakmice"; poručio je Kopić

Osvrnuo se i na scene s jučerašnjeg treninga Hajduka. Čeka ih vatrena atmosfera.

"To je ono za što svi živimo. Tako je bilo i protiv West Hama u Londonu i Sevilli. To je ok dok je sve u gabaritima normalnog", kazao je.

"Hajduk? Odigrali su dobih utakmica, pa su imali pad. To ovisi o mikrociklusu trenera, treninzima, stanju igrača. Idealno je samo u Football Manageru. Ovo su ljudska bića koja nos emociju i bolju i lošiju formu. na nama je da pripremimo utakmicu za ono što Hajduk može najbolje pružiti", dodao je.

Drmić na Maksimiru?

Prokomentirao je i priču da Rijekin Josip Drmić dolazi na Maksimir.

"Josip Drmić je dobar igrač i kad pređe prilazni rok vidjet ćemo što će biti", kazao je te je odgovorio na pitanje hoće li biti na klupi i iduće sezone.

"Zašto bi me smetalo što pišu da neću više biti trener Dinama? Vi pišete što morate. Radim svoj posao najbolje što mogu, dajem sve od sebe. Trener sam Dinama, no svaki trener ima svoj rok trajanja. Bitno je što i kako radim", poručio je.

"Kako zaustaviti Krovinovića? On je dobar igrač koji daje ton igri. Mi kao i do sada timskom igrom moramo napraviti da budemo bolji od suparnika", dodao je.