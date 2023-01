Predsjednik Francuskog nogometnog saveza Noel Le Graët našao se na udaru nakon što je javno prozvao legendarno Zinedinea Zidanea, a jučer se ponovno na naslovnicama zbog novog skandala.

Zidane se spominjao kao kandidat za novog izbornika Francuske, no Noel Le Graët je otkrio kako mu se nema namjera javljati na telefon. Zbog nedostatka respekta prema Zidaneu javno su ga prozvali Kylian Mbappé i Real Madrid pa se ispričao.

Jučer se našao u novom skandalu, a francuska nogometašica Sonia Souid ga je optužila za seksualno uznemiravanje 2014. godine. "U rujnu 2014. godine nazvao me je. Rekao mi je da sam izvanredna, da sam uspjela napraviti nevjerojatne stvari i da me želi upoznati s Brigitte Henriques, najvažnijom ženom u Federaciji. Predložio je da se nađemo u njegovom stanu u Parizu. Rekao je da se tamo često sastaje, lakše je, imamo privatnost, pa sam prihvatila", rekla je i nastavila:

Suspendiran je s dužnosti

"Imala sam 26 godina, bila sam početnik, a on je bio predsjednik FFF-a, moralo se poštovati. Nikada me nije vidio kao igrača, samo kao objekta. Da budem iskrena, gledao me je kao par grudi i guzicu. Kad sam stigla, vidjela sam dvije čaše šampanjca na stolu. Čekala sam Brigitte Henriques, ali ona nije došla. Rekao je: 'Znaš, ona nam ne treba. Ako smo dovoljno blizu, mogu ispuniti vaše želje."

Nakon tog napada, stigle su novosti o tome kako je predsjednik Graët suspendiran s dužnosti.

Dugogodišnji predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF), 81-godišnji Noel Le Graet povučen je s te dužnosti te će ga zamijeniti dosadašnji dopredsjednik Philippe Diallo, odlučeno je na izvanrednoj sjednici Izvršnog odbora FFF-a u srijedu.

Mandat do 2024.

Le Graetova pozicija oslabila je nakon nedavnih kontroverznih izjava vezanih uz legendarnog francuskog igrača Zinedinea Zidanea koji je slovio kao mogući nasljednik Didiera Deschampsa na mjestu izbornika aktualnih svjetskih doprvaka.

Uoči nedavnog SP-a u Katru očekivalo se kako će Deschamps po završetku tog natjecanja napustiti klupu "trikolora" te kako će ga zamijeniti Zidane, no nakon dolaska do finala Deschamps je odlučio ostati i potpisao je novi ugovor do ljeta 2026. godine kojega je IO FFF-a u srijedu i jednoglasno potvrdio.

Le Graet je na mjesto predsjednika FFF-a stigao 2011. godine, a imao je mandat do 2024.