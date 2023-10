Ništa više ne može začuditi kada je u pitanju predsjednik Napolija Aurelio de Laurentiis. Nakon niza svojih kontroverznih izjava, dao je još jedan radikalni prijedlog.

Dotakao se reprezentativnog nogometa odnosno igranja paralelno utakmica za reprezentaciju i klub. Nije strano da vlasnicima i trenerima klubova teško padne poslati igrače da igraju za reprezentaciju za vrijeme sezone.

Nerijetko se događa da se za vrijeme igranja za reprezentaciju igrači ozlijede što uvelike šteti klubovima.

Aureliju se prijedloga dosjetio nakon incidenta s Neymarom kojeg u Saudijskoj Arabiji plaćaju puno, a sada ga zbog ozljede čeka duga pauza.

"Po mom mišljenju, 32-godišnji igrači ne bi trebali igrati za reprezentaciju, ali ni 28-godišnjaci. Klub treba odlučiti hoće li poslati igrača u reprezentaciju, da ima mogućnost da kaže "ne" ako je igrač pozvan na prijateljsku utakmicu. Ako smo igrača platili 50 milijuna eura i on se ponovo povrijedi, reprezentacije bi trebale platiti klubu za čitav period u kojem je povrijeđen. Recimo Neymar", rekao je predsjednik Napolija.

No nije da nitko ne plaća odštetu klubu, za to je ipak zadužena FIFA od koje bi Al Hilal mogao zahtijevati i do sedam i pol milijuna eura.

