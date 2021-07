Iako još nisu odigrali utakmice drugog pretkola Konferencijske lige, Rijeka, Hajduk i Osijek već znaju tko im potencijalno prijeti u trećem. Rijeka je u ždrijebu, koji je na rasporedu u ponedjeljak, svrstana među nositelje, dok su Osijek u Hajduk među nenositeljima.

Hajduk idućeg četvrtka igra protiv Tobola, Rijeka protiv Gzire a Osijek protiv Pogona. A prođu li dalje, Hajduku i Osijeku prijete, među ostalim, Basel, Copenhagen, Viktoria Plzen, Gent, Partizan, Maccabi Tel Aviv, Feyenoord, a Rijeci Rubin Kazanj, Feyenoord, Aberdeen, Trabzonspor, Sivasspor...

Nositelji:



FCSB - Shakhter Karagandy

Arda - Hapoel Be'er Sheva

Apollon Limassol - Žilina

Sutjeska - Maccabi Tel Aviv

Astana - Aris Thessaloniki

Dinamo Batumi - BATE Borisov

Partizan - Dunajská Streda

Gżira United - Rijeka

Viktoria Plzeň - Dynamo Brest

CSKA Sofia - Liepāja

Gent - Vålerenga

Velež - AEK

Quarabag - Ashdod

Drita - Feyenoord

Basel - Partizani

Austria Beč - Breiðablik

Hammarby - Maribor

Molde - Servette

Sūduva - Raków Częstochowa

FH - Rosenborg

Dundalk - FCI Levadia

Copenhagen - Torpedo-BelAZ Zhodino

Shkupi - Santa Clara

Anderlecht

LASK

PAOK

Pacos de Ferreira

Nenositelji:



KuPS - Vorskla Poltava

Čukarički - Sumgayit

Petrocub Hîncești - Sivasspor

AEL Limassol - Vllaznia

Sočii - Keşla

IF Elfsborg - Milsami Orhei

Rīgas - Puskás Akadémia

Kauno Žalgiris - The New Saints

Domžale - Honka

Hibernian - FC Santa Coloma

Larne - AGF

F91 Dudelange - Bohemians

Lokomotiv Plovdiv - Slovácko

Ararat - Śląsk Wrocław

Universitatea Craiova - Laçi

Pogoń Szczecin - Osijek

Olimpija Ljubljana - Birkirkara

Újpest - Vaduz

Spartak Trnava - Sepsi

Panevėžys - Vojvodina

Hajduk - Tobol

Aberdeen - BK Häcken

Rubin Kazanj

Vitesse

Kolos Kovalivka

Trabzonspor

Luzern