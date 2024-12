Čeka nas napeto posljednje kolo Konferencijske lige, a potencijalna kontroverza 'kuha se' u Banjoj Luci

Čeka nas u četvrtak navečer zanimljiva večer u europskom nogometu jer je posljednje kolo ligaške faze Konferencijske lige. Uvertira je to u ono što ćemo gledati u Ligi prvaka krajem siječnja kada bude zadnje kolo jer je novi format europskih natjecanja omogućio to da mnoge ekipe u posljednjem kolu ne znaju svoju sudbinu.

U konferencijskoj ligi večeras je borba za europsko proljeće, a neke ekipe se bore za top 8 i izbjegavanje play-off runde te direktan plasman u osminu finala. Nju je osigurao Chelsea koji je slavio u svim svojim utakmicama, a na 99% su i Vitoria i Fiorentina koji igraju međusobno i ta utakmica nije nebitna jer pobjednik osigurava drugo mjesto i izbjegava Chelsea sve do finala. Top 8 gotovo sigurno ima i varšavska Legia, a za ostala četiri mjesta bori se još 12 ekipa. Samo tri ekipe nemaju nikakve šanse za plasman među 24, a to su Larne, Petrocub i LASK. Dinamo Minsk je praktički bez šanse, a manje od deset posto prema analitici X profila Football Meets Data imaju TNS, HJK i St. Gallen. Tako možemo reći da se 29 ekipa bori za 24 mjesta koja vode u europsko proljeće. To znači da gotovo svaka od 18 utakmica koje kreću 21 sat nosi nekakav rezultatski značaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrlo zanimljiva situacija čeka nas na meču Borca i Omonije. Borac je na 20. mjestu sa sedam bodova, a Omonia odmah iza njih s bodom manje i nudi se prilika da obje momčadi prođu dalje ako odigraju bez pobjednika. Naime, prema simulacijama Football Meets Date, ako utakmica završi neriješeno, Borac sigurno prolazi dalje, a Omonia ima 98,5 posto šanse što znači da bi se moglo odigrati vrlo prijateljski u toj utakmici. Primijetile su to i kladionice pa je kvota na neriješen rezultat jutro uoči utakmice na 2,3 i s tendencijom pada. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se rasplesti situacija, a Borac je pozvao navijače da dođu u što većem broju jer Borac ima veliku priliku postati prvi klub iz Bosne i Hercegovine koji je prošao grupnu fazu europskog natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim spomenutih utakmica, izravna bitka za ulazak u 24 se vodi između Moldea i Mlade Boleslav, a za top 8 direktno će se učeliti Lugano i Pafos.

POGLEDAJTE VIDEO: Grbavac uoči debija na SP-u u pikadu: 'Ako odigram svoju najbolju igru, mogu daleko'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa