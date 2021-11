Još od odlaska legendarnog Darija Srne, Šime Vrsaljko bio je desni bek hrvatske nogometne reprezentacije i sve donedavno bio je nezamjenjiv. Međutim, Vrsaljka već neko vrijeme nema u reprezentaciji i njegovu poziciju preuzeo je Josip Juranović, a nadolazi i Josip Stanišić, pa se čini da Šime vjerojatno više neće biti na Dalićevu popisu.

Dalić je uveo novu politiku i sada zove samo igrače koji igraju u klubovima i još k tome moraju biti u dobroj formi, a Vrsaljko to nije. No, otkriveno je sada kako su Dalić i Vrsaljko imali mali konflikt i to na Europskom prvenstvu prošloga ljeta. Uoči utakmice trećeg kola protiv Škotske, Dalić je odlučio staviti Juranovića, a ne Vrsaljka i Šimi je to zasmetalo.

Sportske novosti tvrde da je sukob izgledao ovako. "Ti mene nisi stavio igrati, ti si to napravio", rekao je Vrsaljko izborniku, na što mu ovaj odgovara: "Otkad smo nas dvojica na ti"?

Od Eura ga nije zvao

Nakon toga su na popodnevom treningu nastavili razgovor odvojeni od ostalih igrača.

"Kako možeš tako nastupiti prema meni? Zvali smo te u reprezentaciju i kad nisi igrao u klubu, pazili na tebe, kod svakog i najmanjeg problema vadili te iz igre da te sačuvamo od ozljede, imaš status prvotimca, iako od Rusije nemaš kontinuitet igara… Što sam sve za tebe napravio, a ti tako! Vidim da si umoran i zato želim svježeg Juranovića. To je jedini razlog", rekao je to Dalić igraču Atletica, tvrde Sportske novosti.

Vrsaljko od tada nije igrao za reprezentaciju, nije nastupio u osmini finala protiv Španjolske, a nakon toga ga Dalić više nije niti zvao.