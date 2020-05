KONAČNO: Nastavlja se nogomet i u Hrvatskoj; ‘S nestrpljenjem očekujemo subotu navečer’

Stožer Civilne zaštite odobrio je početak održavanja sportskih natjecanja

Nakon više od dva i pol mjeseca pauze nogomet se vraća na hrvatske stadione. Nogometna sezona se nastavlja utakmicama polufinala Hrvatskog kupa koje su na rasporedu ovoga vikenda.

Od ožujka naši klubovi nisu bili u akciji

Od ožujka naši klubovi nisu bili u akciji. Pandemija koronavirusa zaustavila je sva natjecanja diljem svijeta, a većinu i otkazala. Međutim, nakon što se situacija sa smrtonosnim virusom smirila, lige se polako počinju ‘otključavati’. Prvi su krenuli Nijemci, a ovoga vikenda lopta će se ponovo zakotrljati i u Hrvatskoj. Prvo je na rasporedu polufinale Kupa, a idućeg vikenda kreće i prvenstvo.

Stožer Civilne zaštite odobrio je početak održavanja sportskih natjecanja, pa više nema nikakvih prepreka za nastavak nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Od 30. svibnja mogu se nastaviti sportska natjecanja na otvorenom, a od 12. lipnja u zatvorenim prostorima. Za sada bez gledatelja na stadionima.

Posljednja nogometna utakmica u Hrvatskoj igrana je 9. ožujka, kada je Lokomotiva slavila u Gorici sa 3:1.

“Lokosi” i Slaven Belupo će biti prvi koji će krenuti u nastavak. U subotu će u Koprivnici odmjeriti snage u prvom susretu polufinala Kupa, a dan kasnije u drugom polufinalnom paru igrat će Rijeka i Osijek.

Slaven Belupo posljednju domaću utakmicu u Kupu igrao prije više od četiri godine

Gotovo nevjerojatno zvuči podatak kako je Slaven Belupo posljednju domaću utakmicu u Kupu igrao prije više od četiri godine. U travnju 2016. Belupo je na stadionu Ivan Kušek – Apaš pobijedio Rijeku 3:0 golovima Ejupija, Ozobića i Pokrivača i tako izborio finale protiv Dinama u Osijeku. Bilo je to to druga finale za “farmaceute”, no oba su izgubili od Dinama (2007, 2016).

Nakon te utakmice Slaven Belupo je čak 11 puta gostovao u Kupu.

“Utakmica s Lokomotivom je ona na koju smo stavili potpuni fokus i tako se ponašamo posljednja tri tjedna od kad smo ponovno zajedno. Iako je iza nas neočekivana pauza, spremni smo i puni motiva jer imamo priliku napraviti veliki rezultat. Atmosfera u svlačionici je odlična i s nestrpljenjem očekujemo subotu navečer,” kazao je napadač koprivničkog sastava Bruno Bogojević.

Slaven Belupo i Lokomotiva su ove sezone tri puta igrali međusobno. Slaven je jednom slavio u Koprivnici (1:0), a Lokomotiva dva puta u Zagrebu (6-1, 3-0). U Koprivnici posebno pamte dvoboj iz kolovoza prošle godine kada su na stadionu u Kranjčevićevoj doživjeli pravi potop. Za Lokomotivu su tada zabili Cokaj, Tolić, Petrak, Drožđek te dva pogotka Kastrati.

“Presretan sam što se napokon vraćamo na teren! Svima nam je jako nedostajao nogomet. Naporno smo svi radili, nadam se da ćemo nastaviti na razini na kojoj smo i bili. Momčad je sjajna, to moramo i nastaviti potvrđivati u utakmicama koje slijede,” kazao je napadač zagrebačkog sastava Myrto Uzuni.

‘Imamo kvalitetu za finale Kupa i vrh hrvatske lige’

“Imamo kvalitetu za finale Kupa i vrh hrvatske lige. Nadam se da ćemo igrati dobro i pobijediti. Želimo nastaviti gdje smo stali, kako momčadski tako i ja osobno. Želim nastaviti s postizanjem golova, bio bih presretan kada bi postigao u Koprivnici gol koji bi odveo momčad u finale,” dodao je.

Za Lokomotivu je pandemija došla u najgorem trenutku. Momčad Gorana Tomića je bila u nizu od pet uzastopnih ligaških pobjeda. Na ljestvice se Lokomotiva trenutačno nalazi na trećem mjestu s bodom manje od drugoplasirane Rijeke, dok Hajduk na četvrtoj poziciji ima bod manje. Slaven Belupo je sedmi sa 26 bodova, devet bodova više od “fenjeraša” Intera i Varaždina.

Momčad iz Koprivnice će sedmi put u svojoj povijesti igrati u polufinalu Kupa, a do sada se dva puta probila do finala. No, oba finala je izgubila i to oba puta od Dinama (2007, 2016).

Lokomotiva lovi svoje drugo finale Kupa

Lokomotiva će u svom trećem polufinalu loviti svoje drugo finale. U svom prvom finalu ‘lokosi’ su 2013. izgubili od Hajduka.

Glavni sudac subotnje utakmice bit će Ivan Bebek, dok će mu pomoćnici biti Goran Pataki i Vedran Đurak. Četvrti sudac utakmice bit će Marin Vidulin, dok će delegat biti Krešimir Glavina. Kontrolor utakmice bit će Bruno Marić, glavni VAR sudac Mario Zebec, a pomoćni VAR sudac Tomislav Petrović.