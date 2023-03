Arijan Ademi (31) je u klub došao daleke 2010. godine iz Šibenika. Imao je kratko razdoblje igranja u Lokomotivi, a kroz svo ostalo vrijeme je postao jedan od najboljih igrača Dinama novijeg doba.

Za Dinamo je ukupno odigrao 359 utakmica te je pritom postigao 41 pogodak i upisao 30 asistencija. Karijeru će nastaviti u kineskom prvoligašu Beijing Guoanu s kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Na lijepi način su se od Ademija oprostili i najvatreniji domaći navijači koji su razvili njegovu veliku sliku s inicijalima imena i prezimena sa strane.

Od legendarnog kapetana se putem društvenim mreža oprostio bivši napadač Plavih Komnen Andrić koji je dres Dinama nosio od 2019. do 2022.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"POVUCITE BROJ 5 IZ POŠTOVANJA!!! 21 TROFEJ!!! Razmišljam kako da počnem… LEGENDA KLUBA!

Iskren, ljut, pošten do srži, nepotkupljiv, nepovodljiv, autoritativan, borben do posljednjeg atoma, brat, drug, savjetnik samo su neke od osobina koje su dio tvog identiteta. Igrao sam s toliko puno nogometaša do sada, mnogi su nevjerojatni, mnogi danas igraju u najboljim klubovima na svijetu, ali nikada u karijeri nisam sreo nekoga poput tebe!

Tvoje prisustvo na terenu je bilo nemjerljivo, dovoljno da se cijela ekipa osjeća bolje i sigurnije, ti si bio srce i duša ove ekipe! Svi mladi nogometaši koji su prošli kroz Dinamo za vrijeme mog boravka su odrastali, sazrijevali i učili od tebe na najbolji mogući način!

Naučili su kako se radi, kako se poštuje i što znači pravi odnos prema nogometu i onome što nogomet pruža. Uvijek si bio 'gladna zvijer' na svakom treningu, na svakoj utakmici. Poraz za tebe ne postoji, samo škola i lekcija! I dalje se pitam kako je moguće da netko svaki trening, svaku loptu, svaki duel, svaku sekundu na terenu bude na 110%. Vjerojatno ću se još dugo pitati, jer sam to samo kod tebe vidio!

Moje mjesto u svlačionici je bilo odmah do tebe, s lijeve strane. Nikada dok sam živ neću zaboraviti kada si pred jednu bitnu utakmicu Lige prvaka došao i sjeo na svoje mesto sa spuštenom glavom prema podu i tako ostao skoro minutu.

Ja kao ja, koji sve primijetim i pratim, shvatio sam da nešto nije u redu, pogledao sam malo bolje i vidio kako su ti oči pune suza, tada sam shvatio i vidio što se događa. Krvavo stopalo od dosta uboda igle, napukla kost na stopalu, a ti uzimaš injekcije za bolove (blokadu), stežeš zube i izlaziš na teren kao ranjena zvijer da pogineš za svoj klub i suigrače. To si ti!

Pored svih nebrojenih nogometnih kvaliteta koje posjeduješ, još više sam bio impresioniran onim glavnim, ljudskim! Znali smo i da uđemo 100 puta u debate, ali si uvijek ostajao pri svom mišljenju, nikada nisi govorio ono što drugi žele čuti, već ono sto stvarno misliš i osjećaš u tom trenutku.

Jako je malo takvih danas. Linija manjeg otpora za tebe ne postoji, postoji samo iskrenost i poštenje, pa makar te odveli u najveću štetu, takav si!

O tome mislim da najviše govori to koliko te svi cijene, ne samo u našem klubu i među našim navijačima, već i u klubovima najvećih rivala i među ljudima. Toliko trofeja, toliko uspjeha, priznanja, a opet uvijek staložen, svoj, prizeman, oprezan i gladan novih uspjeha!

Ne bih više duljio već ionako ovu dugu poruku, ali ovo je najsažetije i najmanje što sam mogao da napišem o tebi, tvom liku i djelu za sve ove godine tvoje mladosti koje si dao Dinamu. Znaš da tvoj baka voli puno pričati i s vremena na vrijeme posoli čisto zbog dobre priče, šala, pošalica i doskočica, ali ovaj put sam to zaobišao u najširem luku!

Hvala ti kapetane moj na svemu, bilo je izuzetno zadovoljstvo biti ratnik tvoje vojske i sretno u novim izazovima! JEDAN JE AKI KAPETAN!"