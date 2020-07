“Život ne završava ovdje”, rekao je bivši kolumbijski nogometni reprezentativac Andres Escobar nakon što je svojim autogolom ugasio nade svojoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu 1994. godine u SAD-u.

Nije znao da će njegov život završiti upravo nakon tog natjecanja. Prije točno 26 godina svijet je vidio kako je surova bila stvarnost u Kolumbiji, zemlji kokaina i kriminala.

Svi znamo za Pabla Escobara, čovjeka koji je bijelim prahom u kasnim 80-im i ranim 90-im godinama prošlog stoljeća opskbljivao pola svijeta. Dok je Pablo bio živ, kakav-takav red vladao je na ulicama kolumbijskih gradova, no njegovom smrću 1993. godine narkokarteli nisu imali jasnog vođu i nastupila je anarhija.

Nogomet je uvelike bio povezan s drogom, odnosno novcem koji je dolazio od preprodaje bijelog praha. Klubovi i reprezentacija financirali su se tim novcem, igrači su praktički bili u vlasništvu dilera, a klađenje i namještanje utakmica bili su sportska svakodnevica. Nije bilo neobično ako bi nogometaši Kolumbije stigli u posjet Pablu Escobaru u zatvor da odigraju pokoju utakmicu. čisto za zabavu.

In 1994., on July 2nd, Colombian soccer player Andrés Escobar dies of a gunshot wound. pic.twitter.com/1xaB8GBpO8

