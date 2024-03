Dinamo je pobijedio Slaven Belupo 5:2 na svojem terenu u 26. kolu HNL-a u prvoj utakmici nakon izbora Velimira Zajeca za predsjednika kluba, a nakon utakmice s Maksimira se javio RTL-ov Boris Jovičić koji je s članom Izvršnog odbora Ivanom Naukovićem razgovarao o prvim potezima novog klupskog vodstva.

Sutra je ponedjeljak, dolazite na posao. Ako nema previše repova, koji će biti prvi vaši potezi?

"Mi smo bili rekli da je prvi korak dubinsko snimanje cjelokupne situacije u klubu kako bi uopće upoznali u kakvoj je klub situaciji. Međutim, to je bilo u našem programu kao nulta točka, Ja bih čak rekao da sutra krećemo s točkom minus jedan, a to je jednostavno upoznavanje ljudi, pričanje s ljudima. Možda čak malo i ohrabrivanja. Mi smo ljudi koji želimo da klub bez nekakvih velikih potresa nastavi dalje i tako da je prvo upoznavanje s protokolima, s ljudima, prvi sastanci i informiranje nešto što ćemo napraviti sutra."

Imate li možda ideju kako će se Dinamo financirati mimo izlaznih transfera i mimo europskih rezultata o kojima je najčešće i sada ovisio budžet kluba. Imate li možda neke nove izvore koji bi se mogli prelijevati u Dinamovu blagajnu?

"Pa izvori na koje možemo računati na koje mi računamo kao nešto na čemu planiramo raditi su sponzorski. Naravno, mislim da je klub prošao kroz vrlo težak period zadnjih godinu dana i nije bio nešto gdje se netko htio sponzorski vezati. Sada se situacija smiruje, dolazi do nekakvog nekakve stabilnosti i vjerujemo da je to kroz privlačenje novih sponzora, ali i kroz razgovore s bankama, jer jednostavno sada imamo upravljačku mirnoću koju nismo imali do sada i prvenstveno ćemo pričati s bankama, s potencijalnim sponzorima. I naravno, fokus je prije svega na nas na terenu. U konačnici, Dinamo mora mora biti prvi i to će biti glavni fokus i radit ćemo sve da to ne poremetimo."

Posljednja dva prijelazna roka pamtimo kao teška. U prvom onom ljetnom ste imali sportskog direktora, zatim u zimskom niste imali i gospodin Velimir Zajec je rekao da je to goruće pitanje koje se mora najhitnije riješiti. Imate li možda već nekog u vidu?

"Pa ukoliko pričamo o sportskom direktoru, to je prvenstveno od odgovornosti uprave i u svakom slučaju će predsjednik Zajec kao veliki nogometni stručnjak pričati s upravom gdje su došli s razgovorima o sportskom direktoru do sada. O kome se razmatralo, s kim se pričalo, i smatramo da je to nešto što se treba pod hitno riješiti da se ovaj prijelazni rok ne bi ponovno dočekao bez sportskog direktora, tako da je to definitivno korak broj jedan za našeg predsjednika."

Imena još nema?

"Još nema imena."

Vaša cijela kampanja se temeljila oko gospodina Zajeca, legende kluba. Imate li možda u planu vraćanja još nekog, kontaktiranja nekog? Često se provlačilo ime gospodina Zvonimira Bobana.

"Puno legendi kluba nama dalo podršku ovoj kampanji i jedna od glavnih točaka naše kampanje je bilo koncentrirati se na legende kluba kao nešto važno. Kao ljude koji su prošlost, ali bi trebali biti budućnost kluba, otvaranje vrata, legendama kluba, pozivanje legenda kluba, komuniciranje s njima i apsolutno, ukoliko postoji potreba, tj. mogućnost da se ih uključi u rad kluba. Tako da sigurno ćemo to razmatrati i kroz ovaj odgovor bih rekao da je naš općeniti stav otvorenost, transparentnost, privlačenje članova, privlačenje legendi, biti otvoreniji prema medijima, tako da ovaj klub sada bude pozitivan i uključuje dijalog."

Danas smo svjedočili pet tisuća navijača na utakmici Dinama i Slaven Belupa, što je nešto na što nismo navikli, ali čini se da neki novi vjetrovi pušu s novim predsjednikom i novim članovima Uprave i Dinamovim proljećem.