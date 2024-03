Bivši trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer otkrio je da je preporučio 'Crvenim vragovima' u ljeto 2018. godine da kupe Erlinga Haalanda, no da su oni odbili taj prijedlog.

Solskjaer je tada vodio Molde, za koji je Haaland igrao, i vidio je u njemu veliki potencijal, koji je on kasnije i ispunio, no ne u dresu Uniteda.

"Tog ljeta, neposredno preije mog dolaska u Manchester United, pozvao sam ih i rekao:

'Morate potpisati Erlinga Haalanda. On će biti vrhunski napadač, vrhunska klasa. Samo su mi rekli: 'Ne, imamo dovoljno izvještaja o njemu'. Molde ga je prodao Salzburgu. Tamo nije igrao tri-četiri mjeseca i ponovo sam predložio Unitedu da ga dovedu. Imao je klauzulu od 20 milijuna eura. To bi bila krađa", otkrio je Solskjaer u Skyjevom podcastu The Overlap.

Haaland je trenutno igrač Manchester Cityja, velikog Unitedovog rivala, i ponajbolji je golgeter na svijetu.

Iz Moldea je norvežanin otišao u RB Salburg, pa u Borussiju dortmund da bi ga 2022. City kupio za 60 milijuna eura.

