Liverpool je na službenoj stranici objavio odlazak čak deset igrača. Nakon što je, sad bivši trener, Jurgen Klopp objavio svoj odlazak s klupe Redsa to je pokrenulo lavinu koja izgleda ne staje.

Nakon završetka engleskog prvenstva klub je objavio odlazak Thiaga Alcantara i Joela Matipa, međutim njihov odlazak neće biti jedini.

Klub je u srijedu ujutro objavio odlazak još osmorice igrača.

"Kao što je najavljeno prošlog mjeseca, Joel Matip i Thiago Alcantara napuštaju Redse nakon isteka ugovora ovog ljeta, nakon osam odnosno četiri godine u klubu."

Podsjetili su, a zatim otkrili koji sve igrači odlaze uz njih. Adam Lewis, Melkamu Frauendorf, Mateusz Musialowski, Nathan Giblin, Francis Gyimah, Luke Hewitson, Niall Osborne i Cody Pennington igrači su koji su pred izlazom iz kluba.

"Everyone at Liverpool FC thanks Joel, Thiago, Adam, Melkamu, Mateusz, Nathan, Francis, Luke, Niall and Cody for all their contributions and wishes them each the very best for the future", napisali su na službenoj stranici.

