Liverpool je doveo urugvajskog napadača Darwina Núñeza (22) iz Benfice, potvrdio je portugalski klub.

Redsi su za Nuneza platili 75 milijuna eura, a ta će se svota uz dogovorene bonuse popeti na 100 milijuna i tako će 22-godišnji napadač postati najskuplje pojačanje u povijesti Liverpoola.

Nunez je karijeru počeo u urugvajskom počeo u Penarolu, a 2020. je iz Almeríje prešao u Benficu za koju je ove sezone zabio 34 gola u 41 utakmici.

Trener Liverpoola Jurgen Klopp je ovim transferom odustao od svojih pravila, budući da je ranije tvrdio da ne želi dati previše novca za jednog nogometaša.

"Ako kupiš jednog igrača za 100 milijuna i on se ozlijedi, sav taj novac se baca. Kad se nogomet počne vrtjeti samo oko takvih igrača i brojki, onda ću se povući. Drugi klubovi mogu potrošiti puno novca i kupiti najbolje igrače u svijetu, ali želim to učiniti drugačije. Svatko može osvojiti trofej, ali postoji način na koji ja to želim postići", rekao je Klopp 2016., kada je Manchester United platio Juventusu 105 milijuna eura za Paula Pogbu.

Prema pisanju britanskih medija, Klopp je od 2018. potrošio oko 400 milijuna eura za jačanje igračkog kadra.