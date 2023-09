Nogometaši Hajduka prekinuli su u subotu niz od dva uzastopna poraza svladavši kao domaćini na Poljudu Lokomotivu sa 1-0 (0-0) u susretu 9. kola HNL-a.

Bila je to još jedna neuvjerljiva predstava vodeće momčadi prvenstva, a pobjednički gol su zabili u 74. minuti kada je majstorski poentirao Emir Sahiti.

"Teška utakmica, ali zaslužena pobjeda. Dali smo sve od sebe, to se vidjelo. Imali smo prilika, moj poništen gol. Livajin ofsajd, stativa, moj udarac kada je njihov igrač tijelom skinuo s crte. Nažalost, nismo zabili, ali trud se isplatio, 1:0, slatko, i to je to Čestitke Čavlini na top utakmici. Naš gol je iz odbijanca, Sahiti se odlučio na udarac. Sretan sam zbog njega jako. Treba tako nastaviti, nadam se da će nas opet razveseliti"", rekao je nakon susreta veznjak Bijelih Filip Krovinović.

Potom se osvrnuo na ono što čeka njega i njegove suigrače u sljedećem kolu - veliki derbi s Dinamom.

"Pobjeđivati je uvijek bitno. Tri derbija, ali gledamo idući, najbitniji. Dinamo na Poljudu. Radit ćemo, nismo još ništa napravili. Prvenstvo je dugo. Nije još ništa isključeno, derbi svi volimo igrati. Čekamo taj derbi. Nakon dugo vremena držimo prvu poziciju, bez obzira što Dinamo ima dvije utakmice manje. Lijepo je biti prvi, to treba držati. Nismo bili u ovoj situaciji često otkad sam došao, treba to pokušati držati što duže. Prvenstvo je dugo, bit će svega. "

"Bilo bi idealno prije pauze pobijediti obje utakmice. Neće biti lako. To su dva derbija. Dinamo na Poljudu pa Rijeka u Rijeci. Nadam se dobrim partijama i punom plijenu. Dinamo kao Dinamo, uvijek super momčad, respekt na maksimum. Nemamo što lagati i skrivati se. Vjerujem u svoju ekipu i ove momke. Moramo se bazirati na nas i krenuti na tri boda. Kao i svaku utakmicu, ili doma ili u gostima, uvijek se osjećamo kao doma. S ovom pobjedom smo se, nadam se, digli neke navijače. Nadam se punom stadionu protiv Dinama i odličnoj atmosferi", poručio je.

