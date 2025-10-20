Kladionice otkrile sve: Evo koga smatraju favoritom za naslov nakon ovog vikenda

Nakon prvog kola drugog dijela HNL-a, Dinamo i dalje uvjerljivo drži status glavnog favorita za naslov prvaka. Kladionice su i dalje na strani “Plavih”, tečaj na Dinamovo slavlje ostao je na 1.45, kao i prije reprezentativne stanke.

Hajduk, koji je u Puli odigrao jednu od svojih boljih utakmica ove sezone, i dalje diše za vratom aktualnom prvaku te održava sličan ritam i vjeru kladioničara u borbu do kraja.

Rijeka je, unatoč novom remiju (1:1 protiv Slaven Belupa), i dalje treća po izgledu za titulu, ali s daleko slabijim izgledima – kvota na njih sve više gubi smisao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najveći pad bilježi Osijek. Nakon poraza od Dinama (1:2) situacija u Gradskom vrtu dodatno se zakomplicirala, a kladionice su reagirale, tečaj na njihovu titulu skočio je s 250 na čak 300. Sljedeći vikend Osječane čeka težak ispit, gostovanje na Rujevici protiv Rijeke.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Kepčija za RTL Danas: 'Očekujemo Dinamo kao protiv Fenera i Hajduka'