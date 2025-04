Jedan od najvećih igrača u povijesti slavnog kluba oprostio se od navijača: 'Dali ste mi sve'

Kevin De Bruyne, jedan od najvećih veznjaka Premier lige i najvećih igrača Manchester Cityja, danas se porukom na Instagramu oprostio od navijača kluba u kojem je proveo posljednjih 10 godina. Njegov ugovor istječe na kraju sezone te se već danima piše o njegovom prelasku u Saudijsku Arabiju ovog ljeta. Iako nije još objavio gdje će nastaviti karijeru i hoće li uopće, De Bruyne je jasno dao do znanja da je ovo kraj njegove pustolovine u plavom dijelu Manchestera:

"Dragi Manchester, vidjevši ovo, vjerojatno shvaćate kamo ovo vodi. Stoga ću biti izravan i reći vam svima da su ovo moji posljednji mjeseci kao igrača Manchester Cityja. Ništa od ovoga nije lako napisati, ali kao nogometaši, svi znamo da ovaj dan neizbježno dolazi. Taj dan je došao i zaslužujete čuti to od mene prvog. Nogomet me doveo do svih vas i do ovoga grada. Lovio sam svoj san, ne znajući da će ovo razdoblje promijeniti moj život. Ovaj grad. Ovaj klub. Ovi ljudi... dali su mi SVE. Nisam imao izbora nego dati SVE zauzvrat! A pogodite što - osvojili smo SVE.

Bilo da nam se to sviđa ili ne, vrijeme je za reći zbogom. Suri, Rome, Mason, Michèle i ja smo iznimno zahvalni za ono što je ovaj grad značio našoj obitelji. 'Manchester' će zauvijek biti na putovnicama naše djece i, što je još važnije, u svakome od naših srca. Ovo će uvijek biti naš DOM. Ne možemo dovoljno zahvaliti gradu, klubu, osoblju, suigračima, prijateljima i obitelji za ovu desetogodišnju vožnju. Svaka priča dolazi do kraja, ali ovo je definitivno bio najbolji dio. Uživajmo u ovim posljednjim trenucima zajedno! S puno ljubavi, KDB" - napisao je De Bruyne.

On je u klub stigao u ljeto 2015. iz njemačkog Wolfsburga za 76 milijuna eura. Tijekom svog boravka u Manchesteru osvojio je 18 trofeja od kojih se najviše ističu čak šest engleskih prvenstava i jedna Liga prvaka. Za City je odigrao 413 utakmica i postigao 106 pogodaka, a namjestio njih 174. Za reprezentaciju Belgije odigrao je 109 utakmica te postigao 30 pogodaka. Dvaput je biran za Cityjevog igrača godine kao i igrača godine u Premier ligi.

