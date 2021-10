Hrvatski napadač Roko Šimić (18) potpisao je ove nedjelje novi ugovor s Red Bull Salzburgom do ljeta 2025. i to samo četiri mjeseca nakon što je došao u rekordnom transferu iz Lokomotive.

Salzburg ga je odmah poslao na posudbu kod drugoligaša Lieferinga. Tamo je u devet utakmica postigao šest golova, a u Ligi prvaka mladih u dva nastupa za RB Salzburg postigao je dva gola. Zbog sve bolje forme došao je i pod povećalo španjolskog tabloida OK Diarija, koji tvrdi, vjerovali ili ne, da Šimića prati ni više ni manje nego Real Madrid.

"Ima 18 godina i već igra za hrvatsku U21 reprezentaciju. Riječ je o sinu legendarnog Darija Šimića, koji je veliki dio karijere proveo u Serie A", navodi ovaj tabloid.

Želi ga Real

Ističu kako je u devet utakmica za austrijskog drugoligaša dao šest golova, te dva za Salzburg u Ligi prvaka mladih.

"Jedan od njih dao je Sevilli u Španjolskoj. Upravo su ga tamo pratili skauti Reala. Također, zabio je i u debiju za Hrvatsku protiv Azerbajdžana. Šimić je jedan od najvećih dragulja europskog nogometa. Ističe se visinom od 190 cm te s lakoćom probija suparničke obrane. Opasan je i efikasan, ali tehnički još mora sazrjeti", navode i dodaju kako ga osim Reala prate i drugi europski velikani.

"Jedan od njih je Milan, klub za koji je igrao njegov otac. Međutim, prate ga i drugi brojni klubovi jer je riječ o igraču za kojeg govore da će biti jedan od onih o kojima će se puno pričati u budućnosti. Real želi svoju razvojnu momčad Castillu pojačati napadačem i Šimić je jedna od opcija, ali u klubu su svjesni da ga neće biti lako dovesti usred sezone. U prilog madridskom klubu ide odnos njegova oca, legende hrvatskog nogometa, s Lukom Modrićem", završava se tekst.

Ipak ostaje u Austriji?

Međutim, austrijski mediji pišu kako u klubu za Šimića, za kojeg se također govori da bi mogao biti "novi Mandžukić", imaju sasvim drugačije planove. Naime, Austrijanci pišu kako od transfera u Real ove zime neće biti ništa. Tvrde kako RB Salzburg za Roka ima drugačije planove sljedeće sezone i kako će on sigurno ostati u klubu.

Salzburgov napadački dvojac Karim Adeyemi i Benjamim Šeško vjerojatno će napustiti klub u nadolazećim prijelaznim rokovima, a ideja je da jednog od njih dvojice u vrhu napada naslijedi upravo Šimić. Mladi Vatreni bi već dogodine mogao biti starter u RB Salzburgu, a to bi mu svakako više odgovaralo od igranja za drugu momčad Reala.

Što se Šimićeve budućnosti u reprezentaciji tiče, ako ostane u Salzburgu i ako se plan ostvari on će svakako biti veliko pojačanje, a o kakvom je igraču riječ najbolje je rekao on sam u razgovoru za službenu stranicu HNS-a.

"Najviše na svijetu volim pomagati momčadi, a nevjerojatan je osjećaj postizati pogotke. Sretan sam što me se uspoređuje s Inzaghijem i Mandžukićem, no dug je put do njihovih karijera. Moram se dokazivati iz dana u dan, tek sam na početku. Dajem sve od sebe, na svakom treningu i na svakoj utakmici", rekao je Šimić.