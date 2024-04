Kazna Hajduku izazvala lavinu komentara: 'Bolje da je ostao Poljud prazan do kraja sezone'

Hajduk je zbog niza incidenata koje su njihovi navijači izazvali na utakmici polufinala Kupa protiv Dinama kažnjen s dvije utakmice bez prisustva navijača na utakmicama HNL-a na Poljudu te novčanom kaznom od 32.000 eura.

Nova kazna izazvala je i lavinu komentara na društvenim mrežama. Neke od njih prenosimo u nastavku teksta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda bolje da Poljud ostane prazan do kraja sezone, ovako ćemo se pobit međusobno i to će biti šlag na torti svih onih koji stoje sa strane i uživaju u još jednom padu Hajduka i njihovih navijača."

"Prestanimo plakati i zahvaljivati se Torcidi. Dobro smo prošli. Zbog svih nas ovaj iznos je skupljen u jedan dan članstva i nije dramatičan.

Nema plakanja idemo jako po novog predsjednika i u novu sezonu, nadan se, s Perišićem i Livajom po prvenstvo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mala je ovo kazna i trebali su zatvoriti Poljud do kraja sezone jer ionako nemamo više što i koga gledat. Momci skupa sa bivšim trenerom su doveli do toga da nam ovih par kola do kraja bude agonija i čuvanje trećeg mjesta. Oni su ti koji snose najveću odgovornost za ovo stanje, a jedini koji je trebao biti smjenjen nakon Lokomotive je Karoglan. Lukša koji je digao klub na noge na svim razinama i koji je najbolji predsjednik u zadnjih 20 godina nije smio otići. Što se tiče sportskog direktora i on je imao nekih svojih propusta, ali mu se opet ne može puno prigovoriti po pitanju dovođenja igrača. Od igrača trebaju otići na kraju sezone Mikanović (ističe mu ugovor), Ojija Ofoe, Trajkovski, Brekalo (ionako ide i nije ispunio očekivanja), N.Kalinić (mirovina)… Posebna priča je i Livaja kojeg nitko ne može ukrotiti jer je osebujan lik."

"Zabraniti huliganima koji sebe nazivaju Torcida djelovanje i pristup Poljudu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Barem igrači neće imati pritiska. Vidjet ćeš kako sad igraju…"