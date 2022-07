Bivši hrvatski reprezentativac, Matej Mitrović, vratio se nakon pet i pol godina na Rujevicu i to kao najveće pojačanje za novu sezonu. Mitrović je napustio Rijeku nakon one šampionske sezone i to nakon više od sto odigranih utakmica za 4.2 milijuna eura, a sada se vratio kao prekaljeni 28-godišnjak i to bez odštete iz Cluba Bruggea.

Mitroviću je inozemna karijere baš patila zbog teških ozljeda. Kako god bi ušao u formu, prvo u Bešiktašu, a onda i u Bruggeu, Mitrović su povrede uvijek vraćale na početak i na kraju je u potpunosti ispao iz kadra. U četiri i pol godine skupio je svega 50 utakmica za Brugge, gdje je prvo bio na posudbi iz Bešiktaša, da bi ga 2018. godine Belgijanci i kupili. U Turskoj se pak nikada nije uspio nametnuti.

Teška ozljeda

Mitrović je u svojim najboljim danima dobio poziv u reprezentaciju, prvi ga je zvao Niko Kovač, a posljednji poziv dobio je od Zlatka Dalića u ljeto 2019. godine. Za Vatrene je skupio 12 nastupa i zabio je dva gola.

Mitrović je planirao revitalizirati karijeru u Rijeci, nakon svih ovih godina, ali nažalost ponovo je doživio tešku nesreću. Na prijateljskoj utakmici u Sloveniji protiv Triglava, Mitrović je teško stradao prilikom jednog uklizavanja. Ozlijedio je tetive mišića i navodno ga neće biti nekoliko mjeseci.

Isto tako, Rijeku je zadesila još jedna katastrofa. Na pripremama se ozlijedio i Niko Galešić, a izvan pogona je i Anders Solano.