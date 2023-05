Katarski bankar i šeik Jassim bin Hamad Al-Thani ponudio je američkoj obitelji Glazer pet milijardi funti za 100-postotno vlasništvo nad Manchester Unitedom. Ako ponuda bude prihvaćena i on postane novi vlasnik kluba, obavezao se odmah uložiti dodatnih 800 milijuna funti za poboljšanje klupske infrastrukture, konkretno trening-kampa Carrington i stadiona Old Trafford. To je ukupno 6.5 milijardi eura investicija.

Misteriozni katarski bankar protiv najbogatijeg Britanca

Obitelj Glazer nakon 18 godina prodaje Manchester United, ali još nije odlučila hoće li to uraditi u cijelosti ili djelomično. Glavni konkurenti za kupnju kluba, koji je usprkos tome što deset godina nije osvojio engleski i 15 godina europski naslov i dalje jako atraktivan, spomenuti su misteriozni katarski bankar, točnije konzorcij koji on predvodi i Jim Ratcliffe, čovjek koji je važio za najbogatijeg Britanca.

Za razliku od Al-Thanija, koji želi biti jedini vlasnik kluba, Ratcliffe želi kupiti kontrolni paket od 50 posto i postati predsjednik. Avram i Joel Glazer zadržali bi 20 posto udjela, dok bi preostalih 30 posto držale razne grupacije. Ratcliffe ovako želi odobrovoljiti Glazere da odaberu njegovu ponudu jer bi im omogućio ostanak u klubu te zaradu od njega.

Navijači žele jednog gazdu, a Kataranin im nudi upravo to i tri poklona

No šeik Jassim bin Hamad Al-Thani nudi potpuno drugačiji model otkupa, kakav uostalom zahtijevaju i navijači Uniteda. Oni inzistiraju na jednom gazdi, a pošto Hamad Al-Thani zna da su navijači daleko bliži njegovom modelu, kako bi ih još više privukao sebi te izvršio dodatni pritisak na Glazere obećao im je tri superzvijezde ako mu se omogući da kupi klub.

To su Kylian Mbappe, Kingsley Coman i Eduardo Camavinga. Obitelj Glazer je prije pet i pol mjeseci počela s izlaznom strategijom iz kluba. Oba konkurenta za preuzimanje su do sada poslala po tri ponude, ali američki vlasnici engleskog velikana još nisu odlučili kome će ga i za koliko prodati.