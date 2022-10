Po prvi puta ove sezone nogometaši madridskog Reala ostali su bez ligaške pobjede, u nedjeljnom dvoboju 7. kola La Lige odigrali su u Madridu 1-1 protiv Osasune. Karim Benzema tragičar je utakmice jer je promašio penal a Vinicius Junior našao se u središtu pisanja društvenih mreža i medija jer se prerano veselio. OVDJE pogledajte taj trenutak.

Prvi remi nakon šest pobjeda u nizu

Nakon šest pobjeda u nizu uslijedio je za Real prvi remi te sada na vrhu ljestvice dva velika rivala, Real i Barcelona, imaju po 19 bodova. Osasuni je ovo bio prvi neodlučeni rezultat u sezoni, a ta je momčad na šestom mjestu ljestvice.

Madridska momčad je povela krajem prvog dijela, u 42. minuti je Vinicius Junior pogodio za 1-0. No, odmah na startu drugog dijela Osasuna je poništila prednost domaćina, a strijelac za 1-1 je bio Kike Garcia.

U 78. minuti se činilo kako je došao trenutak odluke. Gostujući igrač David Garcia je isključen, a Karim Benzema je dobio priliku s bijele točke vratiti prednost Realu.

No, Benzema je pogodio gredu, a minutu kasnije postigao je francuski napadač pogodak koji je poništen zbog zaleđa. Do kraja je Real silno pritisnuo, ali do pobjedničkog gola nije stigao.

Luka Modrić nije bio u sastavu

Zbog lakše ozljede Luka Modrić nije bio u sastavu Reala, dok je Ante Budimir za Osasunu u igru ušao u 82. minuti.

Kolo završava utakmicom u ponedjeljak Rayo Vallecana i Elchea.

La Liga, 7. kolo:

Real Madrid - Osasuna 1-1 (Vinicius Junior 42 / Kike Garcia 50)

Girona - Real Sociedad 3-5 (Riquelme 23, Martinez 27, Castellanos 48 / Sorloth 8, 42, Brais Mendez 66, Zubimendi 71, Kubo 85)

Celta - Betis 1-0 (Gabri Veiga 9)

Espanyol - Valencia 2-2 (Joselu 56, Darder 83 / Gabriel Paulista 53, Comert 90+6)

Ranije:

Cadiz - Villarreal 0-0

Getafe - Valladolid 2-3 (Borja Mayoral 29, Suarez 31 / Sergio Leon 20-11m, 37, Plano 48)

Sevilla - Atletico Madrid 0-2 (Llorente 29, Morata 57)

Mallorca - Barcelona 0-1 (Lewandowski 20)

Ljestvica: