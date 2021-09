Nije lako navijačima Barcelone. Tek sad se vidi što je Messi značio za momčad, za čitav klub naposljetku. Bayern je sinoć na Camp Nou, u 1. kolu skupine H Lige prvaka, razbio katalonskog diva s 3-0. No, više od samog poraza kibice Barcelone boli jalovo izdanje svojih nogometaša, koji nisu za vrijeme čitave utakmice uputili udarac na gol.

Frustrirajuća večer

Da, bila je to frustrirajuća večer za sve koji vole Barcelonu a navijačka frustracija mogla se osjetiti i za vrijeme samog susreta.

Igrači Barcelone dobili su zvižduke od 40-ak tisuća navijača, koliko ih je zbog smanjenog kapaciteta moglo doći na utakmicu. Najgore je prošao Sergi Roberto, jedan od najdugovječnijih prvotimaca katalonske momčadi i jedan od četvorice Barceloninih kapetana.

Busquets nagrađen pljeskom, Roberto je dobio velike zvižduke

Nakon drugog gola gostujuće momčadi trener Barcelone Ronald Koeman izveo je iz igre Roberta i Sergija Busquetsa. I dok je Busquets nagrađen pljeskom, Roberto je dobio velike zvižduke 40 000 navijača koji su se našli na tribinama kultnog nogometnog zdanja. Jedan razlog za zvižduke je njegova igra na desnom boku, a drugi što je najviše odugovlačio s prihvaćanjem smanjenja ugovora. Englezi pak navode kako je jedan od razloga i taj što je pružio ispod svog uobičajenog standarda...

"To me zaboljelo jer ga poznajem kao osobu, on je sjajan čovjek i sve bi učinio za ovaj klub. Htio bih podsjetiti ljude da on nije krilo, nego veznjak i koji se žrtvuje kako bi se prilagodio. Ljudi se slobodno mogu izražavati, ali to me jako boljelo", kazao je nakon utakmice kapetan Barcelone Gerard Piqué, prenosi britanski Mirror.