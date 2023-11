Jude Bellingham dao je intervju za L'Equipe nakon što mu je u ponedjeljak uručen trofej Kopa 2023. za najboljeg igrača do 21 godine na gala ceremoniji Zlatne lopte u Parizu.

Igrač Reala sretan je u novom klubu i uvjeren da će ispisati povijest u Madridu, iako najviše iznenađuje kada govori o svojim počecima u nogometu, koje je, zanimljivo, mrzio.

"U početku uopće nisam volio nogomet", rekao je francuskim novinama i nastavio: "Istina je, a danas bih poludio kada bi mi netko ovo uzeo", rekao je najbolji mladi igrač svijeta pa objasnio:

“Kad sam bio mali umjesto treninga ja sam brao travu i cvijeće i pravio ogrlice od tratinčica da ih dam mami koja je bila izvan terena i gledala me.

Stvarno je bilo tako, a najbolji dio cijele ove priče je to što je to vjerojatno razlog zašto sam se na kraju ipak počeo baviti nogometom. Tata bi me odveo na trening i rekao mi hoćeš li se igrati lovice, dodavati s loptom ili brati cvijeće.

'Roditelji me nikad nisu tjerali ni na što'

Roditelji me nikad nisu tjerali ni na što u tom smislu sve dok sam se dobro ponašao i pomagao drugima. Pretpostavljam da je svijet za mene bio igralište i oni me i danas podsjećaju na to", rekao je Bellingham.

Objasnio je i kako se rodila njegova ljubav prema nogometu.

"Oduvijek sam bio vrlo natjecateljski nastrojen, čak i kad sam igrao lovice, želio sam uvijek uhvatiti najbolje cvijeće ili biti najbrži u igri skrivača, a dok sam odrastao imao sam problema jer kad bih se jako naljutio kada bi izgubio, a u nogometu je najveća konkurencija stoga sam ga zato zavolio", zaključio je Englez.

