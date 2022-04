Nogometaši Liverpoola načinili su veliki korak prema plasmanu u polufinale Lige prvaka nakon što su u prvom susretu četvrtfinala u Lisabonu pobijedili Benficu sa 3-1.

Golove za "Redse" zabili su Ibrahima Konate (17), Sadio Mane (34) i Luis Diaz (87), dok je pogodak za portugalski sastav zabio Darwin Nunez (49). Momčad Jurgena Kloppa u posljednje vrijeme igra fantastično, a odličnu predstavu "Redsi" su pokazali i na stadionu Luz, posebice u prvom poluvremenu.

Nažalost, utakmicu je obilježio i jedan vrlo ružan incident, koji je mnogima promakao. Dogodilo se to u 87. minuti utakmice kada je Luis Diaz zabio za konačni rezultat i krenuo slaviti gol zajedno sa suigračima. Diaz je bivši igrač Porta, najvećeg rivala Benfice, pa im nikako nije odgovaralo to što tako zdušno slavi gol pred njihovom tribinom.

Jedan od navijača otišao je korak dalje i pokušao je Diaza pogoditi štapom. Srećom tada nije pogođen, ali navijači su ga pokušali gađati i kada je primao nagradu za igrača utakmice.

'Ovo je odvratno'

Situaciju su zapazili i Jamie Carragher te Micah Richards, bivši nogometaši, a danas stručni komentatori. "Ovo je odvratno ponašanje. Znam da je igrao za Porto i da su oni Benficini rivali, ali navijači moraju biti bolji od toga", rekao je Richards, a nadovezao se Carragher.

"Ovo se u nogometu događa sve češće. Pogledajte situaciju s Diegom Simeoneom na Old Traffordu. U FA Cupu je navijač utrčao u teren kako bi zadao udarac, mislim u utakmici Nottingham Foresta i Leicestera. To je više nego užasno. I ne događa se to samo u Portugalu i Engleskoj, nego posvuda. Takvi navijači moraju dobivati zabrane ulaska na stadione do kraja sezone ili trogodišnju zabranu ulaska na stadione", rekao je bivši igrač Liverpoola.