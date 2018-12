KALINIĆ PONOVO STRIJELAC: Atletico pregazio Alaves, hrvatski napadač načeo goste

Atletico Madrid je na svom Wanda Metropolitanu savladao Alaves sa 3-0

Bivši hrvatski reprezentativac Nikola Kalinić zabio je u domaćoj pobjedi Atletico Madrida protiv Alavesa (3-0) u 15. kolu Primere.

Kalinić je postigao prvi gol na utakmici u 25. minuti na ubacivanje Ariasa, a to mu je drugi gol za Atletico u samo tri dana, jer je zabio i u Kupu protiv Sant Andreua. Kalinić je startao u početnoj postavi i dobiva sve više prostora ozljedom Diega Coste.

Drugi i treći gol za “Colchonerose” postigli su Griezmann (82) i Rodrigo (88), no susret je zasjenila teška ozljeda koljena francuskog braniča Lucasa Hernandeza. Bio je to i derbi kola, a Atletico se vinuo do drugog mjesta s 28 bodova, koliko ima i vodeća Barca, dok je Alaves ostao četvrti s 24 boda.