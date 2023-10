Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City koji je 2-1 (2-0) domaćom pobjedom protiv Brighton and Hove Albiona u 9. kolu prekinuo niz od dva poraza u Premier ligi te stigao na vrh ljestvice.

City je nakon manje od 20 minuta stigao do prednosti 2-0 golovima Alvareza (7) i Haalanda (19), no u nastavku je Ansu Fati (73) smanjio na 2-1 da bi u sudačkoj nadoknadi gosti imali i igrača više zbog isključenja Akanjija, no domaći su ipak sačuvali pobjedu.

Mateo Kovačić ostao je na klupi Cityja, a navijači hvale u komentarima Gvardiola. "Kakav igrač", "naš zid", "daleko najbolji stoper s loptom u nogama", "general obrane", samo su neke od opservacija.

"On je Rolls Roys među igračima, čini da igra izgleda tako lako", pišu navijači.

