Hrvatski prvak Dinamo odigrao je u prijateljskoj utakmici na pripremama u Sloveniji neodlučeno (3-3) sa Spartakom iz Trnave.

Slovačka momčad je postigla tri pogotka u razmaku od samo četiri minute, od 29. do 33., no do kraja je Dinamo zabio tri gola i time se spasio poraza.

Strijelci su za Dinamo bili Luka Menalo u 36. minuti te u drugom poluvremenu Bruno Petković i Mahir Emreli, koji je u 88. postavio konačan rezultat.

Petkovićev gol za 2:3 bio je prava majstorija. Tri minute nakon što je ušao u igru, on je primio loptu, krenuo prema golu, sjajnim driblingom izbacio dva protivnička igrača pa neobranjivo pogodio. OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.