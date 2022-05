Legendarni njemački nogometaš Michael Ballack tijekom karijere igrao je za neke od najvećih klubova u Europi i osvojio puno trofeja, no svejedno ga se smatra najvećim gubitnikom u svijetu nogometa.

Taj ga naziv prati iz jednostavnog razloga - uvijek je gubio najvažnije utakmice.

Karijera puna pehova

Ballack je karijeru počeo u Kaiserslauternu, bio je član fenomenalne generacije te momčadi koja je osvojila Bundesligu i od najranijih dana mu se predviđala velika karijera.

Prva nesreća mu se dogodila 2002. godine, dok je kao igrač Bayer Leverkusena u nekoliko tjedana izgubio tri trofeja. Ostao je bez titule u Bundesligi, njemačkom Kupu i Ligi prvaka.

Nakon toga je napravio transfer u Bayern Munchen , s kojime je osvajao trofeje u Njemačkoj, no to nije bilo iznenađenje s obzirom na to da je ta ekipa najsnažnija u zemlji.

S njemačkom reprezentacijom igrao je finale Svjetskog prvenstva 2002. godine i izgubio ga je. Četiri godine kasnije vodio je reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj do polufinala, a tamo ih je na njihovom terenu eliminirala Italija.

Nesreća ga je pratila i dok je igrao za engleski Chelsea. Prvo je s Bluesima nakon penala izgubio finale 2008. godine od Manchester Uniteda, a nakon toga je nakon sudačke nepravde ispao u polufinalu od Barcelone.

Ballack je karijeru završio prije desetak godina i od tada je radio kao stručni komentator na nekim televizijama. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 30 milijuna eura.

Što se tiče njegovog privatnog života, niti u njemu nije baš imao sreće.

Privatni problemi

Sa suprugom Simone Lambe je dobio troje djece Louisa, Emilija i Jordija, no u međuvremenu mu se brak raspao.

Nakon toga bio je u vezi s njemačkom manekenkom Natachom Tannous koja ga je ostavila.

U kolovozu prošle godine dogodila mu se ogromna tragedija, njegov 18-godišnji sin Emilio poginuo je u prometnoj nesreći.

Nakon toga se povukao iz javnosti, a snimljen je samo jednom kada je u jednoj TV emisiji promovirao svoje prirodno energetsko piće.