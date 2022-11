Hrvatski nogometni trener Igor Tudor, ovoga je vikenda ostvario veliku pobjedu u francuskoj Ligue 1. Njegov je Marseille svladao Lyon s 1:0 u 14. kolu prvenstva i ostvario je prvu pobjedu u šest posljednjih susreta.

Marseille je trenutno četvrta momčad lige s 27 bodova i zaostaje za vodećim PSG-om 11 bodova. Tudoru ova statistika čak i ide na ruku jer je tek treći trener koji je uspio osigurati toliki broj bodova u toliko utakmica u novijoj povijesti kluba i odmah je iza Jorgea Sampaolija koji ima 28 i Marcela Bielse koji ima 31 bod.

Tudor je, nažalost, sve do ovoga vikenda bio na korak do otkaza u Marseilleu i navijači su bili jako nezadovoljni rezultatima i njegovim rigoroznim pristupom prema igračima i poslu općenito. Navijači su i na utakmici s Lyonom iskazali veliko nezadovoljstvo Tudorom i većina njih upravo Hrvata vidi kao glavnog krivca za ispadanje iz Europe kao i za rezultate u prvenstva. Velodromeom se tako orilo glasno zviždanje u trenutku kada se Tudora najavilo uoči utakmice, a poslušajte kako je to zvučalo.