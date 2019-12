KAKO JE TO RAKITIĆ ODJEDNOM OPET NEZAMJENJIV U BARCELONI? Pa zapravo, u pozadini je jedna mračna priča

Pomalo mračna pozadina povratka Rakitića u prvu momčad Barcelone, ali tko se može buniti

Sve do prije nekoliko dana povremeni hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić bio je na izlaznim vratima Barcelone, dobivao je minornu minutažu, razvlačilo ga se po medijima i dovodilo u kontekst s Interom, Juventusom, Manchester Unitedom, a sada je čudesno ponovo vraćen u prvu postavu katalonskog diva i djeluje kao da se od tamo neće niti maknuti.

“Kako to”, pitao bi se jedan naš poznati reper. Pa stvar, zapravo, čak i nije blisko vezana uz Rakitića. Da, Hrvat je u dobroj formi, trudi se, ignorira kritike i naporno radi, ali zapravo je u momčadi zbog toga što Barcelona ima ogromnih problema s dečkom koji je zamijenio Rakitića već na početku ove sezone i zacementirao ga na klupu.

Problematični Melo

Trebao je on biti “novi Xavi”, novi orkestrator, dubinski playmaker, novi hit-igrač Barcelone, ali čini se kako je Brazilac Arthur Melo ipak ispao, ma koliko on dobro igrao, samo još jedan “zločesti dečko”. Posljednji incidenti vezani uz Arthura pomalo su bizarni i ne čudi što je čovjek marginaliziran, odnosno što ne igra i pitanje je kada će igrati.

Prvi problemi s Brazilcem vidjeli su se već prošle sezone kada je čovjek samo 48 sati prije El Clasica otišao na rođendanski Neymarov tulum, a zatim je istu pogrešku napravio i prije tri mjeseca kada je tulumario s Neymarom koji je u Barcelonu došao na sud gdje tuži svoj bivši klub, odnosno, Arthurov aktualni klub. Arthur je viđen kako se opija sa sunarodnjakom i zbog toga je ispaštao u oba slučaja, no, na kraju se ispričao i obećao da više neće pa su mu nekako oprostili.

Ekstremni sportovi

I to mu nisu jedini grijesi. U listopadu ove godine Arthur se, vrlo nepromišljeno, hvalio vožnjom električnim skuterom, a snimku je postavio na Instagram. Barcelona je zabranila upotrebu ovakvih prijevoznih sredstava zbog dodatnog rizika od ozljeda, a Arthur je zbog toga kažnjen novčano.

Ima dalje. Arthur je, između ostalog, također uhvaćen kako daska na snijegu, a “snowboarding” je također na popisu zabrnajenih stvari iz vrlo očitih razloga. Gotov popis? Ma malo sutra, sada tek ide najbolji dio. Arthur je do prije nekoliko tjedana bio, bez obzira na sve, član prve postave i igrao je sjajno, ali posljednja “ozljeda” izbacila ga je iz momčadi do daljnjeg. Prvenstvano zato što to, tehnički, baš i nije neka ozljeda. Naime, Barcelona je 1. prosinca prijavila Arthurovu ozljedu prepona, ali mnogi su tamošnji mediji bili sumnjičavi pa su se krenuli raspitivati.

Mračna priča

Arthur, dakle, može tulumariti i “boardati”, ali ne može trenirati i igrati… Sada ga opet nema u planu za nadolazeće akcije, a pitanje je i kada će se vratiti, a uzrok svega mogla bi biti spolna bolest. Naime, trener Ernesto Valverde rekao je da Arthur ima problema s preponama otkad se vratio s prošlog okupljanja reprezentacije, što je bilo još prošlog mjeseca, a španjolski mediji tvrde kako su ti problemi s preponama zapravo – gonoreja.

Spolna je to bolest koja se liječi supstancijama zabranjenima u nogometu što znači da Arthur neće smjeti piti određene lijekove već će morati spolnu bolest liječiti manje invazivnim metodama, a to će potrajati. Za to vrijeme, dok Arthur savladava svoje demone i Barcelona skupa s njim, priliku će, kako imamo prilike vidjeti, dobro iskoristiti Rakitić koji je u prošloj utakmici preuzeo kapetansku traku i već je gotovo nezamjenjiv koliko dobro igra. Pomalo mračna pozadina povratka Rakitića u prvu momčad Barcelone, ali tko se može buniti.