Trebam se prvo dobro odmoriti i razmisliti o svemu. Tako je glasio odgovor Luke Modrića na novinarsko pitanje hoće li Hrvatsku voditi do SP-a u Kataru.

"Ostaje li Modrić za Katar? Luka će sam odlučiti, to je na njemu. Razgovarat ćemo. Bila bi velika šteta da ode, on može dati još puno, barem do Katara, no odluka je na njemu, da sam odluči što i kako dalje. Razgovarat ću i s ostalim igračima, moramo obaviti razgovore, moramo neke stvari promijeniti", kazao je na tu temu izbornik Zlatko Dalić

Mladi kucaju na vrata

I dok se čeka odluka kapetana o nastavku reprezentativne karijere mnogi se fanovi zabavljaju mogućim izgledom Vatrenih bez njega u sastavu. Jedan od njih svoju je kombinaciju objavio na Twitteru. Zanimljivo je da je za ovu prigodu preskočio neizostavnog Marcela Brozovića te njegovih 11 izgleda ovako: Livaković - Juranović, Lovren, Vida, Gvardiol - Vlašić, Kovačić, Pašalić - Oršić, Perišić, Budimir.

No ne treba zaboraviti da brojni igrači već kucaju na vrata reprezentacije. Luka Ivanušec već je bio na ovom Euru, doduše u ulozi promatrača, ali uskoro će sigurno postati jedna od važnih karika, a to se isto očekuje i od Lovre Majera, Nikole Mora, Marija Vuškovića, Stipe Biuka, Borne Sose i drugih.

A u međuvremenu, španjolski list Marca objavio je neki dan tekst u kojem navodi kako bi u Realu bili sretni da Luka prestane igrati za reprezentaciju Hrvatske.

"Modrić je debitirao za Hrvatsku još 2006. godine, kad je imao samo 20 godina. Danas ima 35 i on je neosporni vođa balkanske momčadi koju je vodio do najvećeg uspjeha u povijesti, a to je svjetsko srebro 2018. godine", navodi se u Marcinom tekstu.

Što će napraviti - to nitko ne zna

"Njegova je predanost reprezentaciji neupitna i njegova je namjera bila igrati za Hrvatsku do Svjetskog prvenstva u Kataru. Ali ovaj je slučaj poseban. Ima još ugovor od godinu dana s Realom, a nakon isteka tog ugovora za šest mjeseci je Svjetsko prvenstvo u Kataru. Što će Modrić napraviti u tih šest mjeseci, to nitko ne zna.

Neki ljudi iz Reala tražili su od Modrića da napusti reprezentaciju, ali Luka je oko toga bio jasan. Ne samo da je igrao odlično u Realu, već je održao vrlo visok standard kvalitete igre, predanosti klubu i pružio odlične predstave na terenu“, stoji u tekstu Marce.