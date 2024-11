Jurić pred utakmicu o kojoj mu ovisi posao: 'To nije moja momčad'

Hrvatskog trenera Ivana Jurića sutra od 15 sati očekuje možda i najstresnija utakmica otkako je sjeo na klupu Rome. Ukoliko sutra ne pobjedi Bolognu, gotovo ga sigurno čeka otkaz. Jurićev početak u Romi nije bio nimalo lak, preuzeo je momčad nakon niza loših rezultata, a još k tome naslijedio je igračku legendu kluba Danielea de Rossija čiji otkaz navijači nikako nisu mogli prihvatiti.

Foto: Profimedia Romu je u četvrtak u drugu utakmicu vodio hrvatski strateg Ivan Jurić, ali nije uspio ostvariti i drugu pobjedu. Nakon prvenstvenih 3-0 protiv Udinesea, ovog je puta Jurićeva Roma na Olimpicu remizirala 1-1 s Athletic Bilbaom.

Rezultati se nisu previše popravili Jurićevim dolaskom koji je u dosadašnjih 11 utakmica ostvario po četiri pobjede i poraza uz tri remija, a Roma se trenutno nalazi na tek 12. mjestu prvenstvene ljestvice sa samo 13 bodova u 11 odigranih kola dok je u Europskoj ligi tek 20. Mnogi već traže nasljednika Hrvatu, a kao najistaknutiji kandidat za sada se čini Roberto Mancini, a neki se nadaju i de Rossijevom povratku.

Još jedan udarac Juriću stigao je iz liječničkog tima Rome koji ga je obavijestio kako mu za sutrašnju utakmicu neće konkurirati ponajbolji igrač Paulo Dybala. U najavi utakmice, koju je prenijela La Gazzetta dello Sport, Jurić je žestoko kritizirao svoj dosadašnji rad: "Ne biste bili preoštri kada bi mi rekli da nisam našao rješenje. Postoje pozitivni trenutci koji se s vremenom pretvaraju u nešto što mi se ne sviđa, slažem se, nisam našao rješenje.", u nastavku se osvrnuo i na igre svoje momčadi: "Postoje trenutci kad se osjećam samopouzdano i nakon poraza, nisam lagao nakon Verone stvarno sam to osjećao. Pak Uniona i Fiorentine pak to nisam vidio, nisam vidio razliku, vidio sam nedostatak koncentracije. Momčad nije dovoljno na lopti i time nije moja momčad - nema krakteristike mog nogometa.Teško mi je to prihvatiti zbog toga što je u Torinu i Veroni bilo drugačije."

